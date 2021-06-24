Merkez Bankası: Enflasyon baskısı sürüyor, sıkı duruş devam edecek

Merkez Bankası, 17 Haziran gerçekleştirdiği PPK'da faizleri yüzde 19 düzeyinde sabit bırakırken 'para politikasında sıkı duruş' ifadesi tekrar karar metnine girmişti.

Son faiz toplantısına ilişkin tutanakları yayınlayan Merkez Bankası, enflasyonun kısa vadede çeşitli unsurların etkisiyle oynak seyir izleyeceğini bildirirken, para politikasında mevcut sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceğini yineledi.

Mayıs ayındakı ÖTV artışının sarkan etkileriyle haziran ayında da akaryakıt fiyatlarında artışlar gerçekleşeceğini bildiren TCMB, yüksek baz etkisi nedeniyle enerji grubu yıllık enflasyonunun ise gerilemeye devam edeceğini öngördü.



Dünya gazetesinin aktardığı PPK metninde; "Haziran ayında enerji dışı emtia fiyatlarında kısmen olumlu bir görünüm olmasına rağmen, Türk lirasında gerçekleşen değer kayıpları ve birikimli etkiler nedeniyle tüketici fiyatları üzerinde maliyet baskılarının güçlü kalmaya devam ettiği değerlendirilmekte" ifadelerine yer verildi.

TCMB Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'nde; "Para politikası duruşu, enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskler dikkate alınarak, temkinli bir yaklaşımla enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi ve fiyat istikrarı hedefine ulaşılması odağında belirlenecektir. Bu doğrultuda politika duruşu, enflasyon gelişmeleri ve enflasyon beklentileri dikkate alınarak dezenflasyon sürecini en kısa sürede tesis edecek ve orta vadeli hedeflere ulaşıncaya kadar bunun sürekliliğini sağlayacak bir sıkılık düzeyinde belirlenmeye devam edilecektir" denildi.