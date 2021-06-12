Erdoğan'ın koruma ordusu için 4 ayda harcanan miktar belli oldu

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi ile Cumhurbaşkanlığı saraylarını koruyan koruma ordusu için bu yılın ilk dört ayında harcanan para 100 milyon TL’yi geçti.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) mali tablolarına göre, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, yurttaşlar koronavirüs salgını ve yoksullukla boğuşurken bu yılın ilk dört ayında tam 104 milyon 251 bin TL harcadı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, koruma ordusunun bütçesi, Siber Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı gibi Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı birçok başkanlığı da geride bıraktı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı korumaları için harcanan paranın beşte biri kadar, yani 19 milyon 719 bin TL harcadı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ise bu yılın ilk dört ayında 30 milyon 752 bin TL harcadı. İstihbarat Başkanlığı 42 milyon 944 bin TL harcarken TBMM Koruma Daire Başkanlığı ise 37 milyon 512 bin TL harcadı.