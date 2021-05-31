BM raporu: Libya'da SİHA talimat verilmeden bir insanı vurdu

Bir Birleşmiş Milletler (BM) raporunda, Türk yapımı "ölümcül" bir silahlı insansız hava aracının (SİHA), herhangi bir talimat verilmeden "bir insan hedefine saldırdığı" bildirildi.

New Scientist dergisinin ulaştığı rapora göre, Mart 2020'de meydana gelen olayda, Türk yapımı KARGU-2 model bir SİHA, Libya'da Trablus hükümetiyle Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu arasındaki çatışmalar sırasında bir Hafter kuvvetleri mensubu bir kişiye talimat verilmeden saldırdı. Olay sonucunda bir zayiat meydana gelip gelmediği henüz bilinmiyor.

BM Güvenlik Konseyi'nin Libya Uzmanları raporunda, "Ölümcül otonom silah sistemleri, operatörle mühimmat arasında veri bağlantısı gereksinimi duymadan hedeflere saldırmaya programlanıyor. Bu, gerçek bir 'ateş et, unut ve bul' yetisi sağlıyor" ifadesi yer aldı.

'SİHA'ların geleceği hakkında endişe verici'

ABD'li İHA uzmanı Zak Kellenborn, raporda yer alan ifadesinde, bir SİHA'nın talimat almadan insana saldırması durumunun ilk defa görüldüğünü söyledi. Kallenborn, bunun otonom araçların geleceğine dair endişe verici bir gelişme olduğunu sözlerine ekledi.

Libya'daki iç savaş ve Türkiye

Libya'da Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında NATO tarafından devrilmesinin ardından ülkede büyük iç çatışmalar yaşanmış ve ülke fiilen ikiye bölünmüştü.

Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle (UMH), Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu arasında yaşanan iç savaş sırasında, Türkiye BM'nin tanıdığı UMH'ye silah desteği sağlamasının yanı sıra paralı asker göndermişti. Türkiye, UMH'ye dönük askeri yardımlarının uluslararası hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle BM ve batı ülkeleri tarafından birçok kez uyarılmıştı.

KARGU-2

KARGU-2 model SİHA, Türk firma STM tarafından geliştirilmişti.

Firma, internet sitesinde, modeli şöyle tanımlıyor:

"Asimetrik harp veya anti-terör alanlarında kullanılmak üzere tek er tarafından taşınabilen, otonom veya uzaktan kumanda ile çalışabilen, döner kanatlı milli vurucu İHA çözümüdür.

Platform üzerinde gömülü ve gerçek zamanlı özgün görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla sabit veya hareketli hedeﬂere karşı etkin olarak kullanılabilmektedir."