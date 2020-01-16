VİDEO | Çelik Nakış işçilerinden, kaçan patrona ihtarname

İzmir'de ZARA, H&M, Bershka, Tommy Hilfiger, Dechatlon ve Mango gibi firmalara üretim yapan Çelik Nakış firması patronunun işçilere hiçbir haklarını vermeden kaçması üzerine işçiler ilgililere ihtarname gönderdi. İşçiler yaptıkları basın açıklamasında dünyanın en zenginleri listesine adını yazdıran markaların da sorumluluktan kaçamayacağını vurguladılar.

İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan, Üniteks ve CU Tekstil gibi firmalarla iş yapan Çelik Nakış firması işçileri, patronun haklarını ödemeden kaçması üzerine bugün ilgililere ihtarname göndererek basın açıklaması yaptı.

Çelik Nakış firması patronu, makinelerle beraber kayıplara karışmıştı. Patronun işçilere hiçbir haklarını vermeden kaçması üzerine, işçiler Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşmış ve örgütlenmeye başlamışlardı.

Çelik Nakış fabrikası; ZARA, H&M, Bershka, Tommy Hilfiger, Dechatlon ve Mango gibi markalara üretim yapıyordu.

İşçiler Cu Tekstil ve Üniteks’in de haklarını alamamalarında sorumlu olduğunu söyleyerek ihtar çekti. İlgililere ihtarname gönderen işçiler bir de basın açıklaması gerçekleştirdiler.





İşçiler yaptıkları basın açıklamasında Patronların Ensesindeyiz Ağı ile birlikte mücadele ettiklerini ve adını dünyanın en zenginleri listesine yazdıran markaların da sorumluluktan kaçamayacaklarını vurguladılar.

Yapılan basın açıklamasının tamamı şöyle:

Bizler Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan, Üniteks ve Cu Tekstil gibi firmalarla iş yapan,ZARA, H&M, Bershka, Tommy Hilfiger, Dechatlon, Mango markalarının ürünlerinin baskılarını ve nakış işlemelerini yapan, nakış ve baskı olmak üzere iki bölümden oluşan Çelik Nakış işçileriyiz. Binlerce tekstil işçisinin başına gelenler bizlerin de başına geldi. 23 Aralık günü patronumuz Osman Çelik haklarımızı vermeden, bir gecede fabrikadaki bütün makineleri kaçırarak ortalıktan kayboldu.

Ağustos ayında nakış bölümünü kapatan patron, kapanan bölümde çalışan işçilerin haklarını vermedi. İşçilere 6 aylık vadede haklarını ödeyeceğini söyleyen patron hiçbir işçiye ödeme yapmadı. Baskı bölümünde çalışanların ise geçen sürede maaşlarını ödemedi. Bu zaman süresince türlü zorluklarla karşılaştık. Kimimiz kirasını ödeyemedi, kimimiz kredisini ödeyemedi, çocuklarımızı harçlıksız okula gönderdik daha sayamadığımız onlarca sorunla karşı karşıya kaldık. Ne kendi patronumuz umursadı bu sorunlarımızı ne de işlerini yaptığımız Cu Tekstil ve Üniteks. Sözde sosyal sorumluluk anlaşmaları olan markalar da kulaklarının üzerine yattı.

Bizlerin yaşadığı sorunlar, işini yaptığımız ana firmadanmarkasına kadar herkes tarafından biliniyordu, hiçbiri adım atmadı. Adım atmamak bir yana sorunlarımızı anlatmaya ve çözüm aramaya gittiğimizde bizleri kovdular. “Sizlerin yaşadığı sorunların muhatabı biz değiliz, gitmezseniz polis çağırırız” dediler. Bunu söyleyen ana firmalar Cu Tekstil ve Üniteks’in bizim fabrikamızda görevli çalışanları bizleri sürekli denetliyorlardı. Öyle ki, bazen belli sürelerde onların güvenlik görevlileri bizlerin imzasını topluyordu, hatta iş yetişmediğinde veya geciktiğinde bizlere bağırıyorlardı. Bunun sebebini bilmemek zor değil. Patronların umarsamazlığının ve pervasızlığının tek sebebi bizlerin örgütsüz olması. Bu tekere çomak sokmak için yan yana geldik, Patronların Ensesindeyiz Tekstil İşçileri Ağı ile birlikte mücadele ediyoruz.

Fazla çalışma, güvencesizlik, düşük ücretler, sahte sigortalılık, ödenmeyen tazminatlar, mobbing bunlar tekstil işçisinin kaderi değildir. Bunun böyle olmadığını mücadele ederek göstereceğiz. Bugün kendi patronumuza, Cu Tekstil’e ve Üniteks’e çektiğimiz ihtarname bir başlangıçtır. Bu muhataplar bizlerin hakkı olanı vermekle yükümlüdürler. Zara, Bershka, Mango, Tommy Hilfiger, Decathlon markalarının satış mağazalarına bizler gibi asgari ücretle çalışan, çalıştığı halde maaşını alamayan işçilerin gitmesi imkansız.

Bizlerin emekleri üzerinden dünyanın en zenginleri listesine adını yazdıran markalar da bu sorumluluktan kaçamazlar. Yakın zamanda bu konuda adım atmazlarsa Cu Tekstil’in, Üniteks’in ve üretimini yaptığımız markaların önünü direniş alanı yapmaktan kaçınmayız.

Ödenmeyen maaşlarımızı, tazminatlarımızı, senelik izinlerimizi ve fazla çalışma ücretlerimizi talep ediyoruz. Bunlar bir işçinin en temel haklarıdır. Bu haklarımızdan feragat etmeyeceğiz. Artık daha güçlüyüz, çünkü örgütlü mücadele etmeye başladık. Hakkımızı gaspetmeye çalışan tüm patronların ensesinde olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Başta tekstil işçileri olmak üzere tüm işçileri bizlerin mücadelesine destek olmaya ve Patronların Ensesindeyiz Mücadele Ağı’na davet ediyoruz.

ÇELİK NAKIŞ İŞÇİLERİ

PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ MÜCADELE, DAYANIŞMA VE HABERLEŞME AĞI

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]