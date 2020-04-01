Ukrayna Sovyet modeli solunum cihazı üretecek

Ukrayna'nın savunma sanayi şirketi Ukroboronprom, Sovyetler Birliği'nin çözülüşünün ardından iflasını veren Kiev'deki askeri fabrikaya ait suni solunum cihazı modelini yeniden üretecek.

Ukrayna, yeni koronavirüse karşı mücadele etmek için yıllardır kapalı kalmış bir askeri fabrikaya ait bir suni solunum cihazı modelini yeniden üretmeye başlayacak.

Reuters'ta yer alan habere göre, ülkede hastanelerin acil olarak talep ettiği solunum cihazlarının ithalatı gündeme gelirken, devlete ait savunma sanayi işletmesi Ukroboronprom, Kiev'de Sovyetler Birliği döneminden kalma teknolojiyle yerli cihaz üretme kararı aldı.

Şirketin Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Nayyem, ajansa yaptığı açıklamada, modele ilişkin teknik bilgileri içeren bilgisayar verilerinin ortadan kaybolduğunu ve tasarımı yapan mühendislerin emekli olduğunu ya da yaşamını yitirdiğini, ancak yetkililerin fabrikaya yakın bir süpermarkette çalışan birinin vasıtasıyla tasarımların kağıda dökülmüş haline ulaştıklarını belirtti.

'ENDÜSTRİNİN ÖLMESİNE YILLARCA SESSİZ KALINDI'

Nayyem, söz konusu fabrikanın yeniden üretime başlayacak durumda olmamasından dolayı üretimi diğer özel şirketlerle paylaşacaklarını ve yeni ürüne yönelik sertifika ve yeni üretim tesislerinin sağlanması için şirketinin yardımcı olacağını kaydetti.

Nayyem, “Krizin aciliyetinden dolayı bu belgelerin herkese erişimini sağlayacağız. Her şeyi düzeltebilecek bir sihirbazın bulunmasını çok isterdim, ancak kabul etmeliyiz ki ülkede endüstrinin ölmesine onlarca yıldır sessiz kalındı” açıklamasında bulundu.

DEVLET DESTEĞİNİ KESİNCE İFLASA SÜRÜKLENDİ

Yaklaşık 20 yıl önce 6 bin kişinin çalıştığı Burevisnyk askeri fabrikasında, denizaltılar için radar sistemleri gibi donanımlar üretilirken, fabrikada Afganistan'da bulunan Sovyetler Birliği askerlerine tedavi amaçlı suni solunum cihazı üretim bölümü de bulunuyordu.

Sovyetler Birliği'nin çözülmesinin ardından devlet desteğinin kesilmesi sonucu iflasa sürüklenen fabrikada son olarak 2008 yılında solunum cihazı üretilmesi planlanmış, ancak hükümetin yeterli fon oluşturamaması nedeniyle cihazlar üretilememişti. Fabrikanın 2011 yılında iflasının verildiği ve tüm banka hesaplarının dondurulduğu kaydedildi.

Ukrayna Sağlık Bakanı Yardımcısı Viktor Lyaşko, 40 milyon nüfuslu ülkede bin 117 solunum cihazının bulunduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Illia Yemets, “Ne yazık ki kabul etmeliyiz ki Ukrayna'nın sağlık sistemi buna (salgına) hazır değil” açıklamasında bulundu.

Ukrayna'da şu ana kadar 549 KOVİD-19 vakası görülürken, hastalık nedeniyle 13 kişi yaşamını yitirdi.