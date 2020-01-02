Tezkerenin ardından Erdoğan Trump'la görüştü

Libya'ya asker gönderme tezkeresinin Meclis'ten geçmesinin ardından Erdoğan Trump'la telefonda görüştü. Erdoğan, Trump'a Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne yönelik eylemlerin sona ermesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin kabul edilmesinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı.

AA'nın haberine göre Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye'deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, görüşmede "Irak'ta Amerikan güvenlik birimlerini hedef alan" eylemleri endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini belirterek, ABD Büyükelçiliği'ne yönelik eylemlerin sona ermesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

