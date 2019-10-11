Suudi Arabistan açıklarındaki İran tankerinde patlama: 2 defa vurulduğu iddia edildi

Kızıldeniz'de, Suudi Arabistan'ın Cidde limanı yakınlarında İran Ulusal Petrol Şirketi'ne ait bir tankerde patlama meydana geldi. İran tankerin iki kere füzeyle vurulduğunu iddia etti.

Suudi Arabistan'ın batısındaki Cidde limanına 100 km uzaklıkta İran Ulusal Petrol Şirketi'ne ait bir tankerde patlama meydana geldi. Tankerdeki patlamanın ardından Kızıl Deniz'de büyük bir petrol sızıntısı başladı.

İRAN: İKİ KERE FÜZEYLE VURULDU

El Meyadin kanalının aktardığına göre ise İran medyası, patlamadan sonra çıkan yangının kontrol altına alındığı, mürettebatın durumunun iyi olduğu ve hiçbirinin zarar görmediğini kaydetti.

İran Ulusal Petrol Şirketi'nin yaptığı açıklamadaysa patlamanın iki tane füze atılması sonucu gerçekleştiği aktarıldı. Firma gemide yangın olmadığını ve durumun sabit olduğunu duyurdu.

'30 DAKİKA ARAYLA VURULDU' İDDİASI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi konuya dair yaptığı açıklamada olayın soruşturmasında tankerin 30 dakika arayla iki kez vurulduğunu söyledi.

Bir İran Ulusal Petrol Şirketi yetkilisi ISNA'ya verdiği demeçte, tankere düzenlenen saldırının ardından hiç bir ülkenin yardım teklif etmediğini söyledi. Yetkili geminin Kızıl Deniz'den İran'a geri döneceğini açıkladı.

PATLAMANIN ARDINDAN PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Patlamanın ardından Brent ham petrolün varil fiyatında yüzde 1,20'lik bir yükseliş yaşandı.

