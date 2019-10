Şili’de OHAL sürüyor, sokaklarda askeri devriyeler dolaşmaya başladı, sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Şili’de Sebastian Piñera hükümetinin son zamlarının ardından vatandaşların protestolarının büyümesi üzerine Piñera Olağan Üstü Hal (OHAL) ilan etmişti. Cumartesi gününden itibaren Santiago sokaklarında silahlı askerler devriye gezmeye başladı.

Sebastian Piñera, bugün yaptığı açıklamada eylemlerin ilk başlama gerekçesi olan metro ücretlerine yönelik zammı şimdilik askıya aldıklarını duyurdu.

General Javier Iturriaga del Campo, birliklerinin kentin en sıkıntılı bölgelerindeki gözetim operasyonlarına yoğunlaşacağını söyledi.

Şu an OHAL ilan edilmiş olmasına rağmen resmi bir sokağa çıkma yasağı bu sabaha kadar mevcut değildi. General del Campo, “İnsanlara önerim, aileleriyle birlikte evlerine dönmeleridir. Durumu biz devralıyoruz” dedi.

#Chile | Armed soldiers are patrolling the streets of Santiago. #ChileResiste #ChileDespierta pic.twitter.com/n3ckU0MSYt

— teleSUR English (@telesurenglish) October 19, 2019