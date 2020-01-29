Macron: Erdoğan Berlin'deki taahhütlerine uymuyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Erdoğan'ı Berlin konferansında verdiği sözleri tutmamakla suçladı ve Libya'ya giden Suriyeli paralı askerlere Türk gemilerinin eşlik ettiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, son günlerde Türk gemilerinin Libya’ya gelen Suriyeli paralı askerlere eşlik ettiğini belirterek, "Bu, Berlin'deki konferansta Erdoğan'ın verdiği taahhütlerin açık bir şekilde ihlali ve verilen sözlerin tutulmadığı anlamına geliyor" dedi.

Elysee Sarayı'nda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i ağırlayan Macron, Libya'daki son gelişmelerle ilgili Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulundu.

Macron, "Son günlerde, Türk gemilerinin Libya topraklarına gelen Suriyeli paralı askerlere eşlik ettiğini görüyoruz. Bu, Berlin'deki konferansta Erdoğan'ın verdiği taahhütlerin açık bir şekilde ihlali ve verilen sözlerin tutulmadığı anlamına geliyor" dedi.

'BU, AVRUPA VE SAHEL BÖLGESİNİN GÜVENLİĞİ İÇİN DE SALDIRI'

Euronews'un aktardığına göre Macron, "Bu müdahale, Avrupa ve Sahel bölgesinin güvenliği için de saldırı anlamına geliyor" dedi ve Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Türkiye arasında Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik anlaşmayı eleştirdi.

Doğu Akdeniz'deki gerginliğe de atıfta bulunan Fransa Cumhurbaşkanı, ülkesinin ve AB'nin Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlara desteğini yinelerken, Türkiye'yi "tahriklerde ve haksız müdahalelerde" bulunmakla suçladı.

Macron, Fransa ve Yunanistan arasında güvenlik alanında stratejik işbirliğinin oluşturulacağını ve önümüzdeki haftalarda bu işbirliğinin ana hatlarının belirginleşeceğini söyledi. Macron, bu çerçevede, Fransız donanmasının, "Avrupa'nın stratejik bölgesinin güvenliğinin sağlanması için" varlığını artıracağını ifade etti.