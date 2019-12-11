İran: Büyük bir siber saldırı atlattık

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Cehromi, e-devlet sistemi altyapısının 'yabancı bir devlet tarafından organize ve büyük çapta bir siber saldırıyla hedef alındığını' duyurdu.

İran, elektronik devlet sistemi (e-devlet) altyapısının yabancı bir devlet tarafından organize ve büyük çapta bir siber saldırıyla hedef alındığını duyurdu.

Başkent Tahran'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, "Detayları paylaşamam ancak ülkenin elektronik devlet sisteminin altyapısı çok organize ve hükümet kaynaklı siber saldırının hedefi oldu. Bu saldırı güvenlik kalkanı tarafından tespit edildi ve etkisizleştirildi" dedi.

Saldırının boyutlarıyla ilgili araştırmaların sürdüğünü söyleyen ve kaynağa ilişkin bilgi vermeyen Cehromi, "Çok büyük bir saldırıydı" diye belirtti.

Daha önce de Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ABD yaptırımlarının ülkenin petrol sanayisini hedef aldığını belirterek, fiziki ve siber saldırılara karşı ilgili birimlere teyakkuz halinde olunması talimatı vermişti.