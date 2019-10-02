Irak’ta hükümet karşıtı eylemlerde en az 8 kişi yaşamını yitirdi

Irak'ta hükümet karşıtı eylemlerde dünden beri en az sekiz kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat merkezli eylemlerde en az 8 kişi yaşamını yitirdi.

İşsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğine karşı başlayan ve ikinci gününe giren eylemlerde polisin göstericilere karşı gerçek mermi kullandığı belirtiliyor.

Irak’ta başkent başta olmak üzere belli bölgelerde Instagram, Facebook, Whatsapp ve Twitter’ın engellenmesi söz konusu. Nasiriya, Amara ve Hilla'da sokağa çıkma yasakları getirildi.

Eylemler, Başbakan Abdül Mehdi'nin bir yıl önce göreve gelmesinden bu yana gerçekleşen en büyük protestolar oldu.

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'ye karşı alevlenen gösteriler sonrası, Irak'ta da sosyal medya üzerinden 1 Ekim'de halka sokağa çıkarak hükümeti protesto etme çağrıları yapılmıştı.

Bağdat'ta dün düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 3 gösterici ölmüş, 60 kişi yaralanmıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SEYAHAT UYARISI

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak’taki gösteriler nedeniyle başkent Bağdat dahil ülkenin muhtelif vilayetlerine Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, “Başkent Bağdat dahil olmak üzere Irak’ın muhtelif vilayetlerinde 1 Ekim 2019 tarihinden bu yana devam eden gösteriler nedeniyle vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı takdirde bu aşamada olayların yaşandığı bölgelere seyahat etmekten kaçınmaları, halihazırda Irak’ta bulunan vatandaşlarımızın ise Irak makamlarınca yapılabilecek uyarıları yakından takip etmeleri, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmaları ve kişisel güvenlikleri konusunda müteyakkız olmaları tavsiye edilmektedir” denildi.