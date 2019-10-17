Alman siyasetçilerden Erdoğan'a tepki: İlişkileri zehirliyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a 'Haddini bilmez adam' demesine Alman siyasetçiler tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas hakkındaki sözleri Almanya’da tepki topladı.

Deutsche Welle'de yer alan habere göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Grup Başkanı Rolf Mützenich, Erdoğan'ın sözlerine ilişkin "çirkin hakaret” yorumunda bulundu.

Yazılı açıklama yapan Mützenich, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Dışişleri Bakanı Heiko Maas’a yönelik aşağılayıcı sözleri kesinlikle kabul edilemez. Bu sözler çok kötü bir şekilde sınırın aşılması ve kişisel olarak büyük bir gaftır. Müttefikler arasında eleştiri şarttır. Kişisel karalamaya varan çirkin hakaretler iki ülke arasındaki gergin ilişkileri zehirliyor” dedi.

Sol Parti Grup Başkanı Dietmar Bartsch da, Erdoğan'ın sözlerinin ardından Alman hükümetinden Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi’nin çağrılmasını talep etti. Bartsch, "Türkiye'nin Suriye’deki uluslararası hukuku ihlal eden işgali nedeniyle Heiko Maas’ın Türk Büyükelçiyi çoktan çağırması gerekirdi” açıklamasında bulunurken, Alman hükümetinden Türkiye'ye yönelik “Eksiksiz silah ambargosu ve diplomasinin bütün araçları ile siyasi baskı” uygulanmasını talep etti.