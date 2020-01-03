Yeni Çeltek Kömür Ocağı kapatılıyor: 135 madenci işsiz kaldı

1965 yılından beri faaliyet gösteren Yeni Çeltek Kömür Ocağı’nda 135 madenci işten çıkarıldı. TKİ Genel Müdürlüğü'nün ocağı Soma Holding’e devredeceği iddia ediliyor.

1965 yılından beri faaliyet gösteren Sorgun Yeni Çeltek Kömür Ocağı, "kapatıldığı" gerekçesiyle bir süredir maaşlarını alamayan ve bu nedenle eylem yapan 135 madenci işsiz kaldı.

Konuyu Meclis'e taşıyan CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, "Resmi unvanı, Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri A.Ş. olan işletme yıllardır TKİ, KİAŞ ve Pankobirlik ortaklığıyla faaliyet gösteren ve kamunun da güvencesinin olduğu bir maden ocağıdır. 23. Dönem AKP Yozgat Milletvekili Osman Coşkun milletvekilliğinden sonra bu şirkette Genel Müdürlük görevindeydi. Bu işletme 55 yıldır faaliyetteyken şu an neden kapatılıyor?" diye sordu.

Madenin kapatılmasının arkasındaki asıl sebebin kamuoyuna açıklanması gerektiğini söyleyen Keven şöyle konuştu:

"Sorgun’da maden işçileri dün sabah işe geldiklerinde işsiz kaldıklarını öğrenerek duruma tepki gösteren bir açıklama yaptılar. Kış günü işsiz kalan 135 işçiye ve ailelerine yazık değil mi? Sorgun’a yazık değil mi? İşçiler 2-3 aydır maaş alamıyorlardı ancak şuan sorun sadece maaş alamamaları değil işletmenin kapanması ve bugüne dek yüzlerce işçiyi emekli eden bir işletmenin kapanıyor olmasıdır."

'OCAK, SOMA HOLDİNG'E Mİ DEVREDİLECEK?'

“Geçtiğimiz Eylül ayında yine birçok sorun yaşayan madenciler iş bırakma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalıştılar. Devamlı kapanacak söylentilerinin odağı olan 55 yıllık maden işletmesinde 2 Ocak sabahı işe gelen işçiler 31 Aralık itibariyle işten çıkarıldıklarını öğrendiler. Bunun iş ahlakında yeri var mı soruyorum size? Soma’da 301 madencinin ölümünden sorumlu olan Soma Holding’in bu ocakları rödövans sitemiyle devraldığı ve işçilerin bu mağduriyetleri yaşamasının perde arkasında bu holdingin olduğu iddia edilmektedir. Yani ortada bir peşkeş iddiaları var!

TKİ Genel Müdürlüğü bu ocakları Soma Holding’e mi devretmek istiyor? Bunca madencinin işsiz kalmasına sebep olmak mı istiyor? Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı derhal harekete geçmelidir. Yıllardır bu işçilerden aidat toplayan Maden-iş Sendikası harekete geçmelidir. Kamuoyuna ve işçilere bir açıklama yapmalıdır. İşçilerin mağduriyetini görmezden gelen ama konu yandaş şirketleri, yandaş müteahhitleri kurtarma olunca teyakkuza geçen bu siyasi zihniyeti halkımızın takdirine bırakıyorum.”