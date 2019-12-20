Murat Dağı’nda maden çıkarılması iznine mahkemeden iptal

Kütahya İdare Mahkemesi Murat Dağı'nda çıkarılması planlanan altın-gümüş madeni için verilen 'ÇED olumlu' kararını iptal etti

Kütahya İdare Mahkemesi, Türkiye’nin en büyük su kaynaklarından biri olan Murat Dağı'nda maden çıkarma faaliyeti için 8 Mayıs 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “ÇED olumlu” kararını iptal etti.

Açılan iptal davası kapsamında bölgeye bilirkişi heyeti gelmiş ve Murat Dağı'nın maden çıkarılması için uygun olmadığına karar vermişti.

11 Aralık'ta Kütahya İdare Mahkemesi'nde davanın ilk duruşması görülmüş ve mahkeme tarafları dinlemiş ve karar için 15 gün süre vermişti. Birgün’den Berkay Sağol’un haberine göre, Kütahya İdare Mahkemesi tarafından bugün açıklanan kararda Murat Dağı’nda, maden çıkarması için Anadolu Export ve Madencilik şirketine verilen “ÇED olumlu” raporunu iptal etti.

RAPOR HUKUKA AYKIRI BULUNDU

Kütahya İdare Mahkemesi’nce taraflara ulaştırılan gerekçeli kararda, “ÇED raporunun anılan risklere yönelik olarak alınacak tedbirler bakımından yetersiz olduğu ve birtakım eksiklikler içerdiği, başka bir ifadeyle söz konusu risklerin, dava konusu ÇED raporu ile alınması taahhüt edilen tedbirler ile giderilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından, 08.05.2019 tarihli ve 5508 sayılı 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır” denildi.

Temyiz yolunun açık olduğu belirtilen kararda “Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/A ve 46’ncı maddeleri uyarınca kararın tebliğini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, 16/12/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi” ifadeleri kullanıldı.