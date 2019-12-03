Bugün Madenciler Günü: O tekmeyi asla unutmayacağız, hafızalarımızdadır...

4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde Soma katliamının yaşandığı ocaktan emekli olan ve katliamda oğlunu yitiren Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail Çolak ile konuştuk. Katliamdan sonra maden ocaklarında bir şey değişmediğini söyleyen Çolak, 'Başbakanın korumasının madenci yakınını tekmelemesini unutmadık. Asla unutmayacağız, hafızalarımızdadır' dedi.

Bugün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin Soma katliamının üçüncü yıl dönümü vesilesiyle 2017'de hazırladığı rapora göre, AKP'nin iktidarda olduğu yıllarda madenlerde meydana gelen iş cinayetlerinde en az 1571 işçi, yalnızca 2018 yılında ise 66 işçi yaşamını yitirdi.

SOMA KATLİAMI...

Türkiye'de artık "maden" deyince aklımıza 13 Mayıs 2014'te gerçekleşen Soma katliamı geliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük işçi katliamı olarak kayıtlara geçen Soma faciasında 301 işçi yaşamını yitirdi. Kaybedilen yüzlerce madencinin ailesini yıllar boyu sürecek hukuk mücadelesiyle karşı karşıya bırakan katliam yalnızca patronların iktidar tarafından nasıl korunduğunu göstermekle kalmadı, aynı zamanda sermayenin işçiyi nasıl pervasızca sömürdüğünü tekrar anlatması açısından da öğretici oldu.

Facia sonrası açıklama yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunlar sürekli olan şeyler, bu işin fıtratında bu var" demiş, Soma'ya gittiğinde kendisini protesto eden yurttaşları yumruklamıştı. Erdoğan'ın o dönem danışmanı olan Yusuf Yerkel de, madenci yakınını yerlerde tekmelemiş, tekmelenen işçiye "Başbakanlık aracına zarar verdiği" iddiasıyla önce para cezası, sonra da 10 ay hapis cezası verilmişti.

Katliamın yaşandığı Soma Kömürleri AŞ Holding patronları ise AKP'nin koruması altına alındı. Holding patronlarından Alp Gürkan ve birçok sorumlu hakkında mahkemeden beraat kararı çıkarken, katliamından sonra tutuklanan ve daha önce 15 yıl hapis cezası verilen patron Can Gürkan, geçtiğimiz Nisan ayında tahliye edildi.

'BUGÜN ÇOK AĞIR BİR GÜN'

Öte yandan madenciler ve aileleri için Soma'dan sonra değişen pek bir şey olmadı. Dünya Madenciler Günü dolayısıyla görüşlerini aldığımız Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail Çolak, "4 Aralık Dünya Madenciler Günü, bizim için, evlatlarını, yakınlarını kaybedenler için çok ağır bir gün" dedi.

Kendisi de emekli maden işçisi olan ve 2014'teki katliamda 27 yaşındaki oğlu Uğur Çolak'ı kaybeden İsmail Çolak, "Ben ordan emekli oldum ama oğlum ve 300 arkadaşı hayatını kaybetti. Bu sermayenin ve siyasal iktidarın ortak girişimiyle oldu" diye konuştu.

'KATLİAMDAN SONRA BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ'

İsmail Çolak şunları söyledi:

"Katliamdan sonra iş kolunda özellikle maden ocaklarında bir şey değişmedi. Maaşlar biraz daha düzeltildi denebilir, bir de hafta tatillerini çift yaptılar. Ama bunların da bir anlamı yok. Çünkü işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili hiçbir önlem alınmıyor. Vurdumduymazlık devam ediyor. Düzenli olarak denetim kesinlikle yapılmıyor. 'Hadi, hadi!' sistemi sürüyor.

Ailelere gelince, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü bizim için, evlatlarını, yakınlarını kaybedenler için çok ağır bir gün. Buruk da olsa madencilerin gününü kutluyoruz ama bizden neyi kutlamamızı istiyorlar? Evlatlarımız öldü. Soma'da ailelerin de, madencilerin de yaşamları değişmedi."

'MADENİ PEŞKEŞ ÇEKTİLER'

"Ben de maden emekçiyim. 20 yıldan fazla yer altında çalıştım, emek verdim. Katliamın olduğu ocaktan emekliyim. Daha önce Türkiye Kömür İşletmeleri'ne bağlıydı orası. 2006'ya kadar devlet çalıştırmıştı. Ondan sonra sattılar, peşkeş çektiler aslında. Sonra da Soma Kömürleri aldı ve yüzlerce kişinin mezarı oldu o ocak. Ben ordan emekli oldum ama oğlum malesef.. Oğlum ve 300 arkadaşı hayatını kaybetti. Bu sermayenin ve siyasal iktidarın ortak girişimiyle oldu."

'KATLİAM İHMALLER SONUCU YAŞANDI'

"Ordaki insanların asli görevlerini yapmadıklarını düşünüyoruz. Bu katliam ihmaller sonucu yaşandı. Çok basit önlemler alınabilecekken, üretim sevdası yüzünden malesef alınmadı. Bu katliam, son yüzyılların en büyük işçi katliamıdır. Kader, fıtrat falan değildir. Bu bir katliamdır.

Biz o zaman başbakanın korumasının madenci yakınını tekmelemesini unutmadık. Asla unutmayacağız, hafızalarımızdadır. Bize 'Burda kusuru olan babamızın oğlu da olsa yargılayacağız, yargının önüne teslim edeceğiz' diyen Soma'nın Enerji Bakanı Taner Yıldız'ı, zamanın başbakanını, bakanları hiç birini unutmadık, unutmayacağız da."