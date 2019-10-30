Soma patronunu tahliye etmeyen hakime ceza notu!

Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirdiği katliamın davasına bakan ve yargılamayı 2,5 yıl yürüten hakim Aytaç Ballı'nın tahliye kararı vermemesi sonrası görev yeri değiştirilmişti. Ballı'nın şimdi de terfi sicil notu 'olumlu veya olumsuz kanaat edinilememiştir' şeklinde düzenlendi. Ballı, meslekte yükselmesine engel olacak bu değerlendirmeye itiraz ederken, mahkemede sanık tarafının hakime yönelik tehditleri akıllara geldi.