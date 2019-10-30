Soma patronunu tahliye etmeyen hakime ceza notu!

301 madencinin öldüğü Soma katliamı davasını yürütürken görev yeri değiştirilen Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı’ya ceza gibi 'gizli' terfi notu verildi.
Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Soma davasının tutuklu patronu Can Gürkan’ı tahliye eden ve şirketine ilişkin verilen madencilikten yasaklama kararını kaldıran İzmir Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 14. Ceza Dairesi, İzmir hâkimi Aytaç Ballı’nın terfi sicil notunu “Olumlu veya olumsuz kanaat edinilememiştir” şeklinde düzenledi.
Ballı, meslekte yükselmesine engel olacak bu değerlendirmeye itiraz ederken, sanık Can Gürkan’ın avukatının duruşmada “Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner” diyerek yaptığı “gözdağı” da dikkat çekti.