Saray sıkıştı, 2020'de vergiler patlayacak

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2020 bütçesinde, bu yıl 600 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi beklenen vergi gelirlerinin 785 milyar TL’ye çıkarılması planlanıyor.

AKP'li Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve Meclis’e gönderilen 2020 yılı bütçesindeki Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) öngörülen yüzde 5’lik büyümeye paralel olarak, vergi gelirlerinde de artış olması bekleniyor.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, toplamda 1 trilyon 96 milyar TL olarak hesaplanan 2020 bütçe hedeflerinde, gelecek yıl gelir vergisinde yüzde 11,1, kurumlar vergisinde yüzde 15,5, özel tüketim vergisinde (ÖTV) yüzde 20,6, harçlarda yüzde 35,1 ve motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) yüzde 22,5 gelir artışı olması planlanıyor. Gelecek yıl savunma ve güvenlik harcamaları için bütçeden 141,1 milyar TL ayrılırken, Merkez Bankası’ndan da Hazine’ye 45,3 milyar TL’lik para aktarımı öngörülüyor. 2020 sonu bütçe açığının ise 138,9 milyar TL’yi bulacağı hesaplanıyor.

Hükümet 2019 yılında vergi gelirlerinden 757 milyar TL bekliyordu ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, son 9 ayda toplanan vergi miktarı yalnızca 485,3 milyar TL oldu. Yıl sonuna kadar vergi gelirlerinin 600 milyar TL seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu da, 2019 için vergi geliri hedefinin yüzde 20 gerisinde kalınacağına işaret ediyor.

2020 için toplam vergi geliri hedefi ise 785 milyar TL ile rekor seviyeye çıkarıldı. Bu da, ekonomik kriz ve artan kamu harcamaları ile sıkışan hükümetin çareyi toplum üzerindeki vergi yükünü artırmakta bulduğu yorumlarına neden oluyor.