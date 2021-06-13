SDG: Afrin'deki patlamayla ilgimiz yok

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) dün Suriye'de TSK kontrolündeki Afrin'de 13 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

SDG Basın İrtibat Merkezi imzalı açıklamada "Yapılan bombardımanla hiçbir şekilde ilişkimiz bulunmamaktadır" denildi.

Rudaw'da yer alan habere göre açıklamada “Bazı basın yayın kuruluşları kurumumuza yönelik gerçekten uzak asılsız haberler yaymaktadır. Efrîn’e yönelik yapılan saldırıların güçlerimiz tarafından yapıldığına dair ortaya atılan iddialar asılsızdır. Bir kez daha altını çizmek istiyoruz. Söz konusu bölgede hiçbir unsurumuz bulunmamaktadır. Yapılan bombardımanla da hiçbir şekilde ilişkimiz bulunmamaktadır. Tüm basın yayın kuruluşlarına yalan haberlerin yayılmaması konusunda çağrı yapıyoruz" ifadelerine yer verildi.

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi de Twitter hesabından İngilizce olarak yayımladığı mesajında, saldırıyı kınayarak "YPG'den sonra Türkiye’nin kontrolüne geçen şehirleri hedef alan onlarca bombalı aracı inkar ettiğiniz gibi hastaneye yapılan saldırıyı da elbette inkar ediyorsunuz. (Oysa) eminim füzeleri Afrin'in güneyinden kimin fırlattığını (biliyorsunuz) söyleyebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Merkezi Londra’da bulunan ve cihatçılara desteğiyle bilinen Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise saldırının Suriye hükümetinin kontrolü altındaki bölgelerden atılan füzelerle yapıldığını öne sürdü.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada "Tel Rıfat bölgesinde yuvalanmış teröristler Afrin şehir merkezini ve Şifa hastanesini top ve ÇNRA atışlarıyla hedef aldı. Saldırıda 13 sivil hayatını kaybederken çok sayıda sivil de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedefler derhal ateş altına alınmış, doğrudan masum sivilleri hedef alan bu alçak saldırı Rusya Federasyonu tarafına bildirilmiştir. İnsanlık düşmanı teröristler bu saldırıların hesabını misliyle vereceklerini bilmelidir" ifadelerine yer verilmişti.