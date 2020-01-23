Çavuşoğlu: S-400 savunma sistemi NATO ile uyumlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Rusya'dan aldığımız S-400 savunma sistemi NATO ile uyumlu' açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamındaki temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, Rusya'nın S-400 hava savunma sisteminin NATO ile uyumlu olduğunu belirterek bir çalışma grubunun gerekli olduğunu söyledi.

Libya'ya ilişkin de konuşan Çavuşoğlu, tek çözümün, siyasi çözüm olduğunu belirtirken, "muhataplarına Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı milislerin lideri Halife Hafter'e baskı kurularak ateşkesi bozmaması gerektiğini ilettiğini, bunun ardından daha kapsayıcı bir sürece geçebileceklerini anlattığını" dile getirdi.

Çavuşoğlu, Suriye Anayasa Komitesi'nin Türkiye, Rusya ve İran'ın katkılarıyla kurulduğunu söylerken, "Diğer ülkelerin çabalarını yok saymıyoruz ama daha görünür olabilirlerdi" ifadesini kullandı.