Libya Ulusal Ordusu Trablus ve çevresini uçuşa yasak bölge ilan etti

Libya'da Halife Hafter'in komutasındaki Ulusal Ordu, Trablus ve çevresini uçuşa yasak bölge ilan etti.

Halife Hafter'in komutasındaki Libya Ulusal Ordusu, Trablus ve çevresini uçuşa yasak bölge ilan ettiğini duyurdu. Açıklama Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el-Mismari’den geldi.

TÜRK UÇAĞI DETAYI

Libya merkezli Address Libya'nın haberine göre Mismari, "Kuvvetlerimize saldırmaya çalışan bir Türk uçağını imha ettik ve bu ateşkes anlaşmasının ihlalidir" derken "Mitiga Havaalanı'ndan ayrılan sivil veya askeri uçaklar hedef alınacak, bu son uyarımız" sözlerini kullandı.

Mismari şöyle konuştu: "Ateşkese saygılıyız ancak hava savunma sistemi kurmak, Suriyeli teröristleri transfer etmek, İHA uçurmak ateşkes ihlali... Uçuş yasağını ihlal eden her şey vurulacak."