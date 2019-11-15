HDP'den 'Meclis'ten çekilin' çağrısına yanıt

HDP Parti Sözcüsü Günay Kubilay, kayyum atamaları sonrası kendilerine gelen Meclis'ten ve belediyelerden çekilme çağrılarına ilişkin açıklamada bulundu.

HDP Parti Sözcüsü Günay Kubilay, HDP'nin belediye ve Meclis'ten çekilmesine ilişkin kurumsal bir tartışması olmadığını açıkladı.

Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre, Kubilay, "HDP’nin belediyelerden ve Meclis’ten çekilmesini içeren kurumsal bir tartışması yok. Parti içerisinde çeşitli üyelerimiz tarafından ve HDP’ye destek veren bazı kesimlerce böyle önerilerin yapıldığını biliyoruz. Fakat biz bu tartışmaların ötesinde önümüzdeki dönemler için demokratik ve meşru mücadele zeminini güçlendirmeyi, el konulmuş belediyeleri geri almayı hedefliyoruz" dedi.

HDP'li Sırrı Sakık, “HDP’li belediyelere kayyum rutinleşip normalleşirken kendine demokrat(!) diyen hiçbir kesimden ve şahıstan bir beklentim yok. Ancak HDP’den beklentim yereldeki bu çıkmazdan kurtulmasıdır. Şahsi fikrim kalan belediyelerin hep birlikte çekilmesidir” çağrısında bulunmuştu.