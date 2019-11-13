Sırrı Sakık'tan HDP'ye çağrı: Belediyelerden çekil...

31 Mart seçimlerinde HDP'nin kazandığı 20 belediyeye kayyum atanırken, HDP'li Sırrı Sakık'tan partisine tüm belediyelerden çekilme çağrısı geldi.

HDP'li eski vekil ve belediye başkanı Sırrı Sakık, HDP'li belediyelere atanan kayyumlar nedeniyle partisine çağrıda bulundu.

Sakık, "HDP’li belediyelere kayyum rutinleşip ve normalleşirken kendine demokrat(!) diyen hiç bir kesimden ve şahıstan bir beklentim yok. Ancak HDP’den beklentim yereldeki bu çıkmazdan kurtulmasıdır. Şahsi fikrim kalan belediyelerin hep birlikte çekilmesidir" açıklamasında bulundu.

Sakık 31 Mart yerel seçimlerinde HDP’den Muş Belediye Başkanı adayı olmuş, tartışmalı geçen seçimlerin ardından az bir oy farkıyla seçimi kaybetmişti.

Muş'ta çok sayıda geçersiz oyun yeniden sayılmasına yönelik talepler YSK tarafından reddedilmişti.