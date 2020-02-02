Birleşik Metal de imzaladı

Ankara’da Bakanlık’ta yapılan görüşme sonrası Birleşik Metal İşçileri Sendikası ile MESS toplu sözleşmeyi imzaladı. Böylece metal işkolunda toplu sözleşme süreci sona erdi. Geçen hafta Türk Metal Sendikası ile Özçelik İş Sendikaları metal patronları ile anlaşmaya varmışlardı.

130 bin metal işçisini kapsayan ve iş kolunda kurulu 3 işçi sendikası Tük metal, Birleşik Metal ve Özçelik İş sendikaları ile yürütülen toplu pazarlık süreci, önce Türk Metal ve Özçelik İş’in bugün de Birleşik Metal’in sözleşmeleri imzalamasıyla tamamlanmış oldu.

BAKANLIKTAN ANLAŞMA ÇIKTI

Birleşik Metal temsilcileri ve MESS yetkilileri bu gün bakanlık aracılığı ile bir araya geldiler. Sendika bu görüşmenin anlaşmayla sonuçlandığını duyurdu. Sendikanın yaptığı açıklamada yer alan anlaşma özetine göre imzalanan sözleşme geçen hafta MESS’in Türk Metal ve Özçelik-İş Sendikaları ile imzaladığı toplu iş sözleşmesiyle aynı hükümleri içeriyor.

Birleşik Metal-İş'ten yapılan açıklama şöyle:

“MESS’LE ANLAŞMA SAĞLANDI

Sendikamızla MESS arasında sürmekte olan 2019-2021 dönemi grup toplu iş sözleşmesinde grev aşamasına gelinmiş ve Sendikamız 5 Şubat 2020 günü uygulanmak üzere grev kararı almıştı.

Grev hazırlıklarının yapıldığı bu aşamada, sorunun çözümünü sağlamak amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı devreye girmiş ve Sendikamızla MESS arasında arabuluculuk yapmak üzere 2 Şubat 2020 günü Sendikamızı Bakanlığa davet etmiştir. Sendikamız da bu davet üzerine Bakanlığa gelerek görüşmede bulunmuştur. Bu görüşmede grup toplu sözleşmesi imzalanmıştır.

MESS’le anlaşmazlık konuları arasında bulunan, MESS’in sözleşmenin 3 yıl olması talebi başta olmak üzere, kazanılmış hakları geriye götürmeyi hedefleyen ve esneklik içeren talepleri bulunmaktaydı. MESS, tüm bu taleplerini geri çekmiştir.

Ücret zamlarında gelinen durum şöyledir. Öncelikle, 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle, saat ücreti 12 TL’nin altında olanlara, 12 TL’yi geçmeyecek şekilde 30 kuruş iyileştirme yapılacaktır. Bundan sonra saat ücretlerine, sözleşmenin birinci altı ayında yüzde 17 oranında zam yapılacaktır. İblağ ile birlikte ortalama ücrette zam oranı yüzde 17.3’tür.

Sosyal haklarla birlikte ilk 6 aylık artış yüzde 18,50 olmuştur. İkinci 6 aylık dönemde (1 Mart 2020 tarihinde) ücretler yüzde 6 oranında artacaktır. Bu oranın enflasyon oranının altında kalması durumunda enflasyon oranında artış yapılacaktır.

Sosyal haklara ise, yıllık yüzde 20 artış yapılacaktır. Sosyal hakların ikinci yıl artış oranı yıllık enflasyon oranında olacaktır.

Bugün Bakanlıkta yapılan toplantıda taraflar, bundan sonraki dönemde de uyumlu bir çalışma ilişkisinin sürdürülmesinin yararlı olacaklarını belirmişlerdir.

Bu gelişmenin ortaya çıkmasına aracılık eden Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teşekkür ederiz.

Sendikamız, her zaman metal işçilerinin ve üyelerinin hak ve çıkarlarını koruma ve geliştirme konusunda, üyelerinin taleplerini, hassasiyetini ve duyarlılığını esas almıştır. Bu temel politikası, bu sözleşme döneminde de hayata geçirilmiş, sözleşme görüşmelerinin tüm aşamalarında üyelerimiz bilgilendirilmiş ve tüm kararlar ilgili organlarımızın onayları alınarak verilmiştir.

Bakanlıkta yapılan bugünkü görüşmelerde de ortaya çıkan gelişmeler, şube başkanlarımız ve işyeri temsilcilerimiz aracılığı ile üyelerimize yansıtılmış, üyelerimizin bilgi, onay ve talepleri dikkate alınarak sözleşme imzalanmıştır.

Ortaya çıkan bu başarı, metal işçilerinin kararlılığı ve mücadelesi ile kazanılmıştır. Bu başarı, farklı sendikaların ve üyelerinin işverenler karşısındaki birlikteliği ve ortak davranışı ile sağlanmıştır.

Grup toplu iş sözleşmesinin tüm işçi sınıfına ve metal işçilerine hayırlı olmasını diliyoruz.

Genel Yönetim Kurulu

NE OLMUŞTU?

Türk Metal ve Özçelik İş Sendikaları toplu iş sözleşmesini 28 Ocak tarihinde MESS genel Merkezinde imzalamış ve toplu iş sözleşmesi süreçlerini bitirmişlerdi. Birleşik Metal İş ise toplu sözleşme komisyonuna danışmaya karar vermişti. 29 Ocak’ta Birleşik Metal İş genel merkezinde toplanan Merkez TİS komisyonu gelinen süreci değerlendirmiş, bazı işyerleri toplu sözleşmenin imzalanması konusunda görüş bildirirken, işyerlerinin çoğunluğu MESS’in teklifinin kabul edilmemesini istemişti. Bunun üzerine Birleşik Metal İş Merkez TİS komisyonu sözleşmeyi bu hali ile imzalamayacaklarını 5 Şubat'ta grev kararlarını uygulayacaklarını kamuoyuna ilan etmişti.