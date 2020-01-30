Birleşik Metal-İş'ten açıklama: Kararı işçiler verir

Birleşik Metal İşçileri Sendikası, patron sendikası MESS'in çeşitli basın yayın organlarında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası, MESS'in bazı basın yayın organlarında sendikayı suçlayan açıklamalarına tepki gösterdi.

Birleşik Metal-İş Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada "Metal işkolu grup toplu iş sözleşmesinde üyelerimizin taleplerini karşılamayan teklifin sendikamız tarafından reddedilmesi üzerine MESS’in, çeşitli basın yayın organlarında sendikamızı suçlayan açıklamaları yayınlanmıştır. Bu açıklamalarda sendikamız sorumsuz davranmakla suçlanmakta, Genel Başkanımız önerilen sözleşme şartlarını kabul etmesine rağmen imzadan vazgeçmekle itham edilmektedir" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Anlaşılıyor ki MESS, ilk günden bu yana sürdürdüğü dayatmacı tutum nedeniyle sözleşmeyi tıkamış olmanın sorumluluğundan kurtulmak ve yarattığı kaosa karşı kendi üyelerine gerekçeler yaratabilmek için bu ithamlara başvurmaktadır. Sendikamıza ve genel başkanımıza bu şekilde çamur atılması kabul edilemez. MESS bu tip sorumsuz açıklamalar yaparken daha fazla düşünmelidir.

Birleşik Metal-İş Sendikası ilkeleri olan bir sendikadır. İlkeler, kurumların kimliğidir. Kurumları temsil edenler de o ilkelerin taşıyıcısıdırlar. Bu ilkeler gereğidir ki Birleşik Metal-İş Sendikası’nda, sendikanın yöneticileri toplu iş sözleşmelerine tek başına imza atmaz. Ne işçilere ne de işverenlere tutamayacağı sözleri vermez. Sendikanın kurulları ve kolektif iradesi esastır ve genel başkan bu iradenin en yetkili temsilcisidir.

Biz MESS yönetimine ısrarla üyelerimizin ne istediğini bildiğimizi, önerdikleri rakamlarda ısrarın sözleşmeyi tıkayacağını ve işçiler tarafından kabul görmeyeceğini söyledik. Nitekim MESS’in sendikamıza verdiği en son teklif de Merkez TİS komisyonumuzda ayrıntılı olarak değerlendirilmiş ve kabul görmemiştir. Müzakere masasında ifade edilen “lehte veya aleyhte” görüşlerin “kabul ya da ret” ifadesi olarak kamuoyuna aktarılması en hafif deyimiyle yakışıksızdır. MESS bunu yaparak sendikamızı değil kendisini itibarsızlaştırır.

Bir kez daha ifade etmek isteriz ki, sendikamızın hiçbir kademesinde “tek adam” anlayışıyla yönetim yoktur. Ne yazık ki ülkemiz “işçilere rağmen” yönetilen işçi sendikalarıyla doludur ve Birleşik Metal-İş böyle bir sendika değildir. Bunu en az bizim kadar MESS de bilmektedir.

Sendikamız, sözleşmenin ülke gerçekliğine uygun olarak ve işçilerin taleplerini karşılayacak noktada sonuçlanması için elinden gelen çabayı fazlasıyla sergilemiştir. Bu konuda sorumlu davranmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Birleşik Metal-İş dün yaptığı açıklamada, MESS'in teklifinin kabul edilmediğini ve 5 Şubat'taki grev için hazırlıklara başlandığını duyurmuştu.

