Türk Metal ile MESS anlaştı

Türk Metal, dün MESS ile yapılan toplantının ardından anlaşma sağlandığını açıkladı.

Türk Metal grev kararının ardından dün MESS'le yaptığı görüşmeden anlaşma çıktığını açıkladı.

Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak, "İlmek ilmek dokuduğumuz uzun bir mücadele dönemini daha zaferle sonuçlandırdık" dedi.

Sendika Başkanı Kavlak, 2019 yılında farklı işkollarında imzalanan toplu sözleşmelerindeki ücret artışlarının oldukça üzerinde bir anlaşma yapıldığını söyledi.

Sözleşmenin diğer tarafı Birleşik Metal-İş ise henüz bir açıklama yapmadı. Birleşik Metal'in de dün MESS ile görüştüğü ve sendikaya aynı tekilfin yapıldığı belirtiliyor.

Birleşik Metal-İş, sözleşme kapsamındaki 41 fabrikanın temsilcilerinden oluşan Merkez Toplu İş Sözleşmesi Komisyonu'nu toplantıya çağırdı. Saat 18:00'deki toplantının ardından açıklama bekleniyor.