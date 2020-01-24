VİDEO I Mercedes Benz işçileri iş yavaşlattı

MESS'in düşük zam teklifini kabul etmeyen metal işçileri greve hazırlanıyor. Mercedes Benz Türk Aş. Hoşdere Otobüs Fabrikası işçileri iş yavaşlatma ve günde 1 otobüs eksik çıkarma kararı aldı.

Metal sektöründe patronların Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın düşük zam teklifini kabul etmeyen işçiler greve hazırlanırken, Mercedes Benz Türk AŞ'de işçiler iş yavaşlatma kararı aldı.

130 bin işçinin grev kararı alması üzerine MESS lokavt kararı aldığını borsaya bildirmişti.

Haftasonu Gebze'de Birleşik Metal-İş ve Bursa'da Türk Metal düzenledikleri mitinglerle MESS'in yüzde 8 zam, 3 yıllık sözleşme ve esnek çalışma dayatmalarını kabul etmeyeceklerini duyurmuştu.

Mercedes Benz Türk Aş. Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda Türk Metal sendikasında örgütlü işçiler vardiya değişimlerinde 30 dakika olmak üzere, toplamda 1 saat iş yavaşlatma ve günde 1 otobüs eksik çıkarma kararı aldı.

İşçiler enflasyon rakamlarını hiçe sayan patronların kendileriyle dalga geçtiğini, marketlerdeki ücretlerin, faturalara sürekli zam yapılmasının yanında kendilerinin de düzgün zam istediğini söyledi. İşçiler patronlara boyun eğmediklerini, eğmeyeceklerini belirtti.