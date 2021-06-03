Beyaz Saray: Biden Erdoğan'la 14 Haziran'da görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden ile AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 14 Haziran'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de görüşecek.

Beyaz Saray, Biden'ın Haziran ayında İngiltere, Belçika ve İsviçre ziyaretlerine ilişkin programını açıkladı.

Buna göre, Biden 10 Haziran'da İngiltere'de Başbakan Boris Johnson ile görüşecek. 11-13 Haziran tarihlerinde İngiltere'de yapılacak G7 zirvesine katılacak olan Biden burada G7 ülkelerinin liderleriyle ikili görüşmeler yapacak. 13 Haziran'da İngiltere Kraliçesi Elizabeth ile görüşecek olan Biden yeniden ABD'ye dönecek.

14 Haziran'da ise Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesine katılacak olan Biden, aynı gün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "ikili ve bölgesel konuları" görüşmek üzere bir araya gelecek.

15 Haziran'da Brüksel'de yapılacak ABD-AB Zirvesine katılacak olan Biden daha sonra İsviçre'nin Cenevre kentine geçecek ve 16 Haziran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.