Biden yönetiminden Ankara'ya ilk ziyaret: S-400 yaptırımları için alternatif sunduk

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 14 Haziran'da yapılacak NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi öncesinde, Biden yönetiminden Ankara'ya bugün Dışişleri Bakan Yardımcısı düzeyinde bir ziyaret gerçekleşti.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman CNN Türk'e yaptığı açıklamada ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı S-400 yaptırımları için alternatifler sunduklarını belirterek "Karar Türkiye'nin" dedi.

Ankara'daki temasları sonrası CNN Türk'ten Sena Alkan'ın sorularını yanıtlayan Sherman, 14 Haziran'da gerçekleşmesi beklenen Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin şunları söyledi:

"Bu zirvenin pozitif yönleri vurgulamak için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Başkan endişeleri dile getirecek. İnsan hakları ve demokrasi konusunda özellikle Türkiye'nin nasıl bir yola gittiği konusundaki endişeleri dile getirecek. Türkiye stratejik bir müttefik ve dünyaca tanınan bir güç. Çok yakından çalışıyoruz. Türkiye ile Afganistan-Libya konularında herkesin küresel kurallara uyması için de birlikte çalışıyoruz, küresel dünya düzeni için de."

'Türkiye atması gereken adımları biliyor'

"Türkiye'ye uygulanan S-400 yaptırımları için alternatifler sunduk, karar Türkiye'nin" diyen ABD'li Bakan Yardımcısı, şunları kaydetti:

"S-400'leri almak NATO ittifakında sorun yaratıyor. Alternatif sunduk, tam olarak ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Umarım ortak bir yol bulabileceğiz. Bu teknik detay bir konu değil, siyasi bir şey değil. Türkiye durumun farkında, atması gereken adımları biliyor. Nasıl bu adımların atılacağını da görüştük, bu Türkiye'nin kararı olacak."

Wendy Sherman, "ABD'nin YPG ile ilişkisinin tek amacı IŞİD'i yenmek" dedi.

Sherman Suriye'de önceki gün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ise "göstermelik" diye niteledi ve "Rusların demokratik seçimler için diyaloğa girme niyeti olmadığı"nı ileri sürdü.

Sherman Türkiye ile ekonomi alanındaki "işbirliği"ne dair ise "Herkes büyük bir potansiyelden bahsediyor işbirliği için ama iş insanları öngörülebilirlik arıyorlar. Bu tarz endişeler var bizim aklımızda" ifadelerini kullandı.

ABD'li bakan yardımcısı "Cumhurbaşkanı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye karar verdiğinde bu kadın hakları için çok kötü oldu. Çok üzüldük, bu tarz şeyler endişe yaratıyor" dedi.