Erdoğan'ın görüştüğü ABD şirketlerin listesi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün 26 ABD'li şirket yöneticisiyle çevrimiçi düzenlediği toplantıya katılan isimler belli oldu.
Toplantıya katılan 26 şirketin yöneticisi şöyle:
- Cargill Kıdemli Başkan Yardımcısı David Webster,
- DowAksa üst yöneticisi (CEO) Douglas Parks,
- Hilton Başkan ve CEO'su Chris Nassetta, MetLife Avrupa,
- OrtaDoğu ve Afrika Başkanı Nuria Garcia,
- Netflix üst düzey Finans Sorumlusu (CFO) Spencer Neumann,
- Boeing Commercial Airplanes CEO'su Stan Deal,
- Kellogg Company Başkan ve CEO'su Steven Cahillane,
- Google Başkan Yardımcısı Ambassador Karan Bhatia,
- GE Aviation Başkan ve CEO'su John Slattery,
- Varian Medical Systems CEO'su Chris Toth,
- PepsiCo Avrupa CEO'su Silviu Popovici,
- Amazon Başkan Yardımcısı Susan Pointer,
- Cheniere Energy Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Anatol Feygin,
- Citi Başkan ve CEO'su David Livingstone,
- P&G Avrupa Başkanı Loic Tassel,
- Progress Rail Başkan ve CEO'su Marty Haycraft,
- Tellurian Inc. Başkan ve CEO'su Octavio Simoes,
- Medtronic Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Avrupa Başkanı Rob Ten Hoedt,
- Archer Daniels Midland Başkanı İsmail Roig,
- Microsoft Avrupa ve Ortadoğu Başkanı Samer Abu Ltaif,
- Cisco Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Kurumsal Strateji Başkanı Michael Timmeny,
- Honeywell Aerospace Başkan ve CEO'su Mike Madsen,
- Nova Power Solutions Başkan ve CEO'su Steve Ziff,
- The Coca-Cola Company Avrupa ve Ortadoğu Başkanı Jenny Stoichkova,
- Johnson & Johnson Başkanı Giorgio Milesi
- Baker Hughes Başkan Yardımcısı Zaher Ibrahim.
Ne demişti?
Erdoğan söz konusu toplantıda ABD'li patronlara şunları söylemişti:
- ABD ile müttefiklik ilişkimizi önemsiyoruz. ABD ile zaman zaman yaşanan fikir ayrılıklarına rağmen ortaklığımız her türlü badirenin üstesinden gelmiştir. Ekonomide salgının etkisi azaldıkça Türkiye'nin yakaladığı olumlu ivme hızlanıyor.
- Başkan Biden'ın 1915 olayları hakkında yaptığı açıklama ilişkilerimize ilave yük getirse de, Sayın Biden ile NATO zirvesinde gerçekleştireceğimiz görüşmemizin yeni dönemin habercisi olacağına inanıyorum.
- Yatırımcıların teşviklerden daha kolay yararlanmasını sağlayacağız. Yatırımları miktar olarak arttırırken teknolojik dönüşümü hızlandıracak cari dengemize pozitif katkı sağlayacak projelere özel önem veriyoruz. Ticaret Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Dijital Dönüşüm Ofisimiz yeni yatırım projelerimizde sizlere her türlü desteği vermeye hazırdır."