Erdoğan: Haziran'da yoğun aşılama ile normalleşmeyi planlıyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li patronlarla çevrimiçi toplantıda bir araya geldi.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
- "Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek, ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz. Yüzde 1,8'lik oranla Çin'in ardından G20 içerisinde en yüksek büyümeyi kaydeden ülke olduk.
- Birçok ülkede yaşanan sıkıntıların, tedarik zincirindeki aksaklıkların hiçbiri Türkiye'de yaşanmadı. Kamu özel ortaklığı ile hayata geçirdiğimiz şehir hastaneleri ve rekor sürede hizmete aldığımız bin sekizer yataklı iki acil durum hastanesi kritik rol üstlendi. Salgına karşı en etkili yöntem olan aşı konusunda 29 milyon doza yaklaştık.
- ABD ile müttefiklik ilişkimizi önemsiyoruz. ABD ile zaman zaman yaşanan fikir ayrılıklarına rağmen ortaklığımız her türlü badirenin üstesinden gelmiştir. Ekonomide salgının etkisi azaldıkça Türkiye'nin yakaladığı olumlu ivme hızlanıyor.
- Başkan Biden'ın 1915 olayları hakkında yaptığı açıklama ilişkilerimize ilave yük getirse de, Sayın Biden ile NATO zirvesinde gerçekleştireceğimiz görüşmemizin yeni dönemin habercisi olacağına inanıyorum.
- Yatırımcıların teşviklerden daha kolay yararlanmasını sağlayacağız. Yatırımları miktar olarak arttırırken teknolojik dönüşümü hızlandıracak cari dengemize pozitif katkı sağlayacak projelere özel önem veriyoruz. Ticaret Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Dijital Dönüşüm Ofisimiz yeni yatırım projelerimizde sizlere her türlü desteği vermeye hazırdır."