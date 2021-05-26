TKP'den Erdoğan'a: Daha neler olacak neler

Türkiye Komünist Partisi (TKP) sosyal medya üzerinden "Daha neler olacak neler" etiketiyle bir açıklama yaptı. TKP'nin açıklaması şöyle:

Halka karşı suç işleyen herkes yargılanacak. Uyuşturucu ticareti yapıp, cinayetler işleyip vatan ve millet kavramlarının arkasına sığınanlar hesap verecek. Halka ait işletmeleri özelleştirme adı altında alanın da satanın da yakasına yapışılacak. Ormanları, madenleri, akarsularımızı yağmalayan yerli ve yabancı tekellerin burnundan fitil fitil getirilecek. Laikliği ayaklar altına alan, din adına konuşan, dini inançları istismar eden siyasetçilerin devri sona erecek. Bugünkü Anayasa'da dahi yasak olan tarikatlar dağıtılacak. Halkımızı yoksulluğa, işsizliğe, açlığa mahkum eden bu sömürü düzeninin sahipleri, sözcüleri, uşakları, fedaileri süpürülüp atılacak Evet bütün bunlar olacak çünkü insanlık asla boyun eğmez.

1️⃣ Halka karşı suç işleyen herkes yargılanacak. #DahaNelerOlacakNeler — TKP (@tkpninsesi) May 26, 2021

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün grup toplantısında CHP'ye dönük saldırgan ifadeler kullanmış, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik İkizdere saldırıları için 'Bu daha bir, daha neler olacak neler, bunlar iyi günler' demişti.