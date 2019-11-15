Piñera, Pinochet’i aratmıyor: Şili’de gözaltına alınanların sayısı 26 bine çıktı

Şili Anayasa Mahkemesi istatistiklerine göre eylemlerin başladığı 18 Ekim’den beri ülkede en az 26 bin kişi gözaltına alındı. Neo-liberal politikalara karşı başlayan eylemleri bastırmak için Cumhurbaşkanı, diktatörlük döneminin deneyimlerinden faydalanmaya çalışırken Meclis yeni anayasa için referandum kararı aldı.

Şili’de neo-liberal politikalar ve zamlara karşı başlayan eylemlerde gözaltına alınanların sayısı 11 Kasım itibariyle 26 binin üzerine çıktı. Gözaltına alınanların bin 396’sı İçişleri Bakanlığı’nın talebiyle serbest bırakılmadı.

Şili Anayasa Mahkemesi istatistiklerine göre eylemlerin başladığı 18 Ekim’den beri gözaltına alınan 26 bin 126 kişinin 8 bin 664’sı başkent bölgesinde gözaltına alındı.

MAHKEMELER GÖZALTILARIN SADECE YÜZDE 4’ÜNÜ YASADIŞI SAYDI

İçişleri Bakanlığı’nın emriyle bin 396 kişi serbest bırakılmazken mahkemeler gözaltına alınan 26 bin kişinin sadece yüzde 4,2’sinin (bin 108 kişi) gözaltına alınmasının yasadışı olduğu kararını verdi.

Eylemlerin başından beri Cumhuriyet Savcılığı 716 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı.

ÖLÜ SAYISI 22

Özelleştirilen Santiago metro hattının biletlerinin zamlanması üzerine başlayan eylemler kısa sürede ülkedeki neo-liberal politikaların ve IMF’ye uyum paketlerinin hedef alındığı kitlesel gösterilere dönüştü.

Eylemlere Cumhurbaşkanı Sebastián Piñera’nın talimatıyla müdahale eden çevik kuvvet ve askerler en az 22 kişiyi öldürdüler.

ANAYASA İÇİN PARLAMENTO REFERANDUM KARARI VERDİ

Eylemlerin talepleri arasında Cumhurbaşkanı Sebastián Piñera’nın istifası ve diktatör Augusto Pinochet döneminden (1973-1990) kalma anayasanın değişmesi bulunuyor.

Bugün Şili parlamentosu anayasanın değişmesi için bir referandumun gerçekleşmesi kararını verdi.

Yeni anayasa için kurulacak mekanizmanın belirlenmesi için toplanan siyasi partiler arasında bir uzlaşma sağlanabilmiş değil.

Şu an mevcut üç görüş bulunuyor; Aşırı sağcı partilerin Chile Vamos (Haydi Şili) koalisyonunun sunduğu "Anayasa Konvansiyonu", Piñera hükümeti tarafından savunulan "Kurucu Kongre modeli" ve arkasında sokaktaki kitlelerin ve tüm muhalefetin desteğini bulan Şili Komünist Partisi ve Geniş Cephe (Frente Amplio) tarafından sunulan "Kurucu Meclis modeli".

Yeni anayasanın hazırlanmasından sonra referandumla halkın onayına sunulması bekleniyor.

HALK İŞKENCEHANEYİ BASTI

Öte yandan Şili gizli polisi DINA ajanlarının eğitim merkezi ve işkencehane olarak kullanılan "Manuel Contreras İşkence Okulu" adıyla alınan kurum yüzlerce eylemci tarafından basıldı. Manuel Contreras İşkence Okulu adını Agusto Pinochet döneminin gizli polis şefinden almakta.

Şili merkezli ElDesconcierto’nun yaptığı habere göre eylemciler salı günü Valparaíso Bölgesi, San Antonio'daki Regimiento de Tejas Verdes’e saldırdı.





Kurum, diktatörlüğün ilk yıllarında Manuel Contreras komutasındaki, işkence merkezi olmanın yanı sıra işkence tekniklerinin ve DINA ajanlarının eğitim yeri olarak biliniyor.

Ordudan yapılan açıklamada “San Antonio'daki Mühendisler Okulu'nun maruz kaldığı şiddetli saldırıyı kınıyoruz” denildi. Ordunun sosyal medya hesabında “Bunun gibi hareketler, Şilililer arasında barış ortamına katkıda bulunmaz” mesajı paylaşıldı.

#NoMasViolencia: Como Institución condenamos el ataque violento del cual fue objeto la Escuela de Ingenieros en #SanAntonio. Actos como este no contribuyen a un clima de paz entre chilenos. pic.twitter.com/j27psXMlkf — Ejército de Chile (@Ejercito_Chile) November 12, 2019

PİÑERA, İŞKENCECİ ASKERLERİ TEKRAR GÖREVE ÇAĞIRDI

Ülke çapında 2 milyon Şililinin genel greve katılmasının ardından Sebastian Piñera hükümeti eylemleri bastırmak için 1973 diktatörlüğünde görev alan asker ve polisleri tekrar güvenlik güçlerine dahil etmeye başlamıştı. Cumhurbaşkanı Piñera, “Carabineros [ulusal polis] düzen ve güvenlik güçlerinin kabiliyetlerini arttırmak için emekli olan güvenlik kuvveti üyelerinin yeniden entegrasyon olasılığını açmaya karar verdik” demişti.