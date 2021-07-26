Ver bakalım pati…

Beklenen ve özlenen yasa, adında bile Hayvan Hakları Yasası ibaresini kullanmayarak, “Hayvan Koruma Yasası” adı ile TBMM’de kabul edildi. Peki, hayvan dostlarımızı koruyor mu? Kocaman bir hayır. Hayvanat bahçelerinden, hayvan dövüşlerine, yunus parklarına, av ve deneye kadar hepsi bir biçimde olanca çıplaklığıyla ortada duruyor. Bu yasa görüşmeleri esnasında genel kurul salonundaki sıraları da bomboştu. Meclis, emeği ile geçinen sosyal katmanlara karşı olan duyarsızlığını hayvanlara karşı da gösterdi.

Siz hiçbir köpeğin başını okşadınız mı? Ona sarıldınız mı? Onunla sohbet ettiniz mi? Göz göze geldiniz mi? Onunla koştunuz mu? Onu beslediniz mi?

Eğer bunlardan birini dahi yapmadınız ise inanın fark etmeden yaşamınızda büyük bir eksiklik var demektir.

Evet, bu keratalardan bir tane de bizim evimizde var. Kızım Asya’nın isteğiyle 20 günlükken sahiplenmiştik. Şimdi sekiz yaşındaki bu şirin Golden’ın adı Nora Hanım.

Nora ve ben. 21 Temmuz 2021. Cunda, arka deniz...

İşte bu sevgili dostlarımızı daha iyi anlamak için öğrenmek gerekiyor. Çoğunu yaşayarak öğreniyoruz. Kimi hususlarda sağdan soldan bölük pörçük bilgileniyoruz.. Ya da veterinerimizin anlattıklarından biliyoruz.

Daha iyi öğrenmek için de okumak gerekiyor. Bu konuda külliyat bayağı zengin. Lakin bu yazıda sizlere bahsetmek istediğim Köpeğinizi Nasıl Bilirsiniz? kitabı pek şahane bilgileri içeriyor.

Dünyaca ünlü İngiliz zoolog Desmond Morris kitabına temel bir soru ile başlıyor:

Köpeğin kişiliğini insan dışındaki 4.236 memeliden ayıran ve onu insanın en yakın dostu haline getiren şey nedir?

Aramızda oluşmuş olan ciddi sözleşme 10.000 yıllıktır. Kurtların ve ilk insanların 'sürüler' halinde yaşamasıyla başlamış olmakla ve karşılıklı olarak varlığını sürdürme, avlanma ve malın korunması açısından sağlam bir ilişkiyi içermekle birlikte, bu bağ o kadar güçlü olmuştur ki, kentleşmenin yaygınlaşmasıyla bile insan yaşamında köpeğin ortadan kalktığının düşünülmesi mümkün değildir.

Zoolog Desmond Morris Köpeğinizi Nasıl Bilirsiniz? adlı bu kitabında köpek dostlarımıza ilişkin şaşırtıcı temel sorulara yanıtlar sunmaktadır. Bu sorular köpeğin bakımı, beslenmesi üzerinde yoğunlaşan standart köpek kitaplarında genellikle ele alınmayan sorulardır.

Yazar, kendi sürüleri içinde bize özel bir yer veren, bizlere katılan ve isteklerimizi hangi dilde olursa olsun şevkle kavramaya çalışan bu hayvan dostlarımıza ilişkin birçok yanlış düşünceyi ve yarı doğruyu açıklığa kavuşturmaktadır.

Tüm köpek severler için yazılmış bir kitaptır ve bu olağanüstü ve keyifli dostların anlaşılması yoluyla derin bir bağın oluşmasına yol açacaktır.

Desmond Morris, Girişi takiben aşağıdaki soruların her birini ciddi bir biçimde yanıtlıyor ve okuyucuyu köpek dostlarımız hakkında gerçekten bilgilendiriyor:

Köpekler Niçin Havlar?

Köpekler Niçin Ulurlar?

Köpek Niçin Kuyruğunu Sallar?

Köpekler Niçin Çok Solur?

Köpekler Niçin Ayaklarını Havaya Dikerler?

Köpek Dışkı Yaptıktan Sonra Niçin Yeri Tırmalar?

Köpekler Niçin Vicdan Azabı Çektiklerini Gösterirler?

Köpekler Oyun Oynamaya Nasıl Davet Eder?

Erkek Köpekler Niçin Göğüslerinin Kaşınmasından Hoşlanırlar?

İtaat Eden Köpek Nasıl Davranır?

Dayak Yiyen Bir Köpek Boynunu Saldırgana Uzatır mı?

Korkmuş Bir Köpek Niçin Kuyruğunu Bacakları Arasına Kıstırır?

‘Üstün Köpek’ Nasıl Davranır?

Köpek Kemiğini Niçin Gömer?

Köpekler Hangi Sıklıkla Beslenir?

Çoban Köpeği Koyunların Güdülmesinde Niçin Bu Kadar Başarılıdır?

Pointer Niçin İşaret Eder?

Köpekler Niçin Ot Yer?

Köpekler Ne Kadar İyi Görür?

Köpekler Ne Kadar İyi İşitir?

Köpeğin Burnu Ne Kadar Duyarlıdır?

Köpekler Niçin Bazen Pislik İçinde Yuvarlanırlar?

Köpekler Niçin Bazen Kıçlarını Yerde Sürürler?

Dişi Yeni Doğmuş Bebeklerle Nasıl İlgilenir?

Köpek Yavruları Hangi Hızla Gelişir?

Köpek Yavruları Nasıl Sütten Kesilir?

Köpek Yavruları Niçin Terlikleri Ağzında Çiğner?

Köpekler Nasıl Flört Ederler?

Dişi ve Erkek Çiftleşme Sırasında Niçin Birbirlerine ‘Bağlı’ Hale Gelirler?

Niçin Bazı Köpekler Bacağınızla Çiftleşmeye Çalışır?

Köpekler Niçin Sahiplerinin Yatağında Yatmaya Çalışırlar?

Bazı Köpekleri Kontrol Etmek Niçin Zordur?

Köpeklerde Niçin Körelmiş Parmak Bulunur?

Bazı Köpekler Niçin Kendi Kuyruklarını Kovalarlar?

Bazı Köpek Irkları Niçin Çok Küçüktür?

Bazı Köpek Irklarının Bacakları Niçin Kısadır?

Bu Kadar Çok Köpek Irkının Sarkık Kulaklı Olmasının Nedeni Nedir?

Bazı Köpek Irklarının Kuyrukları Niçin Kısadır?

Köpekler Niçin Bazı Yabancılardan Daha Fazla Nefret Ederler?

Köpeklerin Altıncı Hisleri Var mıdır?

Niçin Köpek Uluyunca Birilerinin Öleceğine İnanılır?

İçki Mahmurluğunu ‘Köpek Tüyüyle’ Nasıl Giderebiliriz?

Niçin Sosisli Sandviçe Hot-Dog (Sıcak Köpek) Denir?

Niçin ‘Köpek Günleri’ Deriz?

Bu sorular ve onlara verilen yanıtlarla birlikte köpek dostlarımızın dünyasına girmek, onları daha iyi anlamak, onlarla birlikte hayatımızın keyif katsayısını adeta yükseltmek mümkün. Meraklılara tavsiye ederim.

Bu yazımızı büyük usta Nâzım Hikmet’in vefat eden köpeği Şeytan için 1956’da yazdığı şiirinden birkaç dize ile bitirelim:

"(…)

Kaç sabahtır uyuyamıyorum,

dinliyorum ortalığı,

kapımı tırmalayan yok.

Ağlamak geliyor içimden,

ağlayamadığım için utanıyorum.

(…)

İnsan gibiydi.

Hayvanların çoğu insan gibidir, hem de iyi insan gibi.

Kalın boynu kıldan inceydi dostluğun buyruğunda.

Hürriyet'i dişleri ile bacaklarındaydı, nezaketi tüylü uzun kuyruğunda.

Göresimiz gelirdi birbirimizi.

En büyük işlerden konuşurdu:

açlıktan, tokluktan, sevdalardan.

(…)"

Eser Adı: KÖPEĞİNİZİ NASIL BİLİRSİNİZ?

Yazar: Desmond Morris

Çeviren: Abdullah Ersoy

Sayfa Sayısı: 156

Yayınevi: Dost Kitabevi Yayınları. Pratikler Serisi 2011. Birinci Baskı. Ankara.