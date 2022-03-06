Ukrayna’daki savaş için bazı psikopolitik notlar

Kaçarı yok.

Büyük olaylar yaşanırken herkesin iç dünyası da harekete geçer. İster istemez kaygı, endişe, öfke gibi temel duygular yaşanmaya başlar. Herkesi de içine çeker. Herkesi…

Geride bıraktığımız günler kitle psikolojisi açısından da bir dönüm noktası olmaya aday sanki. Algı operasyonu, kitlesel histeri gırla gidiyor. Herkes bir biçimde savaşın içine, taraf olmaya çekiliyor. Ve ilginç gelişmeler de yaşanıyor. Anti-komünizm gibi bazı eski olgular tekrarlanırken örneğin “beyaz ve mavi gözlü” bir Avrupa kimliği etrafında toplanma gibi yeni olgular da ortaya çıkıyor. Ve emperyalist ideoloji bu kimliklerin arkasına saklanıyor.

Bazı noktalar sırıtıyor, bazı noktalar ise ilgi çekiyor. Hele de sosyal medya çağında… Tuhaf gelişmeler oluyor. Bu nedenle gelin kitle psikolojisinde neler oluyor biraz yakından bakalım: