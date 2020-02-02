Devlet Tiyatroları'nda işçi kıyımına sahneden protesto

NHKM Konak Halk Sahnesi'nde sahnelenen Nâzım Sahne'nin 'Barista' adlı oyununun selamında oyun ekibi 'Devlet Tiyatroları'ndan atılan işçiler geri alınsın!' yazan bir pankart açarak 2020'nin başından bu yana gündemde olan işçi kıyımına tepkilerini dile getirdiler.

31 Aralık Cuma akşamı İzmir Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) Konak Halk Sahnesinde sergilenen "Barista" adlı oyunun ekibi oyun bitiminde 2020'nin ilk günleri itibarıyla Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ve Güzel Sanatlar Müdürlükleri'nde gündeme gelen işçi kıyımını pankart açarak protesto ettiler.

Oyunun selam kısmında "Devlet Tiyatroları'ndan atılan işçiler geri alınsın!" yazılı bir pankart açan oyuncular yılbaşından bu yana süren işçi kıyımında yüzlerce sahne işçisinin işsiz kaldığını belirtti.

"Bu ülkenin fabrikalarında, plazalarında, kafelerinde, mağazalarında olduğu gibi sahnelerinde de sömürü var. Sahneye gözünüzü kapamayın" diyen ekip, Devlet Tiyatroları'nda yaşanan hak gasplarının yeni olmadığını, bugün güvenlik soruşturması adı altında haksız gerekçelerle işinden edilen işçilerin kurumun 15-20 yıllık çalışanları olduğunu, yıllardır sigortasız çalıştırıldıkları için geçmişe dönük haklarını da alamadıklarını, çalışmakta olanlara dayatılan yeni sözleşmenin ise işçilerin hakları açısından bir iyileştirme içermediğini belirtti. Sahne işçilerinin oyuncu, ışıkçı, kostümcü, mezun, alaylı, eski, yeni demeden birlikte mücadele etmesinin önemi vurgulanırken, "Sahne işçileri açısından da hem bugün, hem de gelecekte yaşanacak hak gaspları karşısında mücadele etmenin yolu örgütlenmekten geçiyor. Çünkü işçi kıyımları da, hak gaspları da devam edecek..." denildi.

Oyunun ardından yönetmen ve oyuncularla bir de söyleşi gerçekleştirildi. İşçi sınıfının sorunlarının ve mücadelesinin hangi oranda ve araçlarla sahnede temsil edilebileceğinin tartışıldığı söyleşide sahne ve işçi sınıfı ilişkisinin güncel olanaklarına, sınırlarına ve ihtiyaçlarına dair fikirler de paylaşıldı.

Seyircilerin oyunun yazım ve çalışma sürecine dair sorularını cevaplayan Barista ekibi oyun sonrası tartışmalardan ve seyirci katkısından oyunun yapım sürecinde çokça faydalandıklarını ve sınıfın sahnedeki varlığını yeniden kurabilmek için bu katkıyı çok önemsediklerini belirttiler.