AKP'nin sanatçı kıyımı sürüyor: 350 kişinin işine son veriliyor

Kültür Sanat-Sen, Devlet Opera Ve Balesi ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlükleri'nden sonra Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nde de sanat emekçilerinin işten çıkarılmaya başladığını açıkladı.

"Devlet Opera Ve Balesi ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüklerinden sonra Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde de sanat emekçilerinin görevine son verilme çalışmaları yapıldığı bilgisine ulaştık. İşyerlerimizden ve sendikamıza başvuran mağdurlardan aldığımız bilgilere dayanarak yaptığımız önceki açıklamalarda işten atılan sayısını 150 civarı olduğunu beyan etmiştik yalnız gelişen süreçle birlikte görevlerine son verilen emekçi sayısının çok daha artarak 350 sayısının da üzerine çıkacağı yönünde duyumlar almış bulunuyoruz" denilen sendika açıklamasında, sanat kurumlarının yaptıkları yıllık programlar düşünüldüğünde mevcut sayılarla bile temsilleri kotarmakta zorlandığı, bu durumda sanat hizmeti üretiminin de nasıl yapılacağının merak konusu hale geldiği belirtildi.

Sanat faaliyeti planlamasının sekteye uğradığının belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:

Çukurova Senfoni Orkestrası konserini gerçekleştirebilmek için Mersin Devlet Opera ve Balesinden ve dışarıdan destek almak mecburiyetinde kalmıştır.

Sendikamıza gelen şikâyetler üzerine Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne soruyoruz; orkestraları 30 kişide çalsa temsili yapmaya zorlamanız tarihi yüzyılı aşan sanat kurumlarımızın ağırlığına yakışıyor mu?

Evrensel çoksesli müzikte her bir enstrüman farklı parti seslendirmekte, birkaç enstrümanın beraber çalması ya da hep birlikte çaldıklarında eserin yapısını ve bütününü oluşturmakta ve bu enstrümanlardan biri bile eksik olduğunda o eserde sessiz boşluklar oluşmasına ya da eserin temposunun değişmesine neden olarak eserin seslendirilmesin olanaksız hale getirmektedir. Şu haliyle orkestralara verileceği ifade edilen 4/B pozisyonları ihtiyacın çok altında kalarak bakanlıkça onaylı sezon repertuarların mevcuttaki kadrolarla seslendirilmesini imkânsızlaştırmaktadır.

Bu şuna benzer, farklı karakter ve replikleri olan 10 oyuncudan oluşması gereken bir tiyatro oyununu buyurun 3 oyuncuyla oynayın demektir.