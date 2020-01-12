NHKM'den işten çıkartılan sanat emekçilerine destek

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde işten çıkartılan emekçileri örgütlenmeye çağırdı. Açıklamada, 'Binlerce sanat emekçisi, AKP'nin gerici ve piyasacı politikalarıyla güvencesiz çalışma koşullarına, amansız bir sömürüye, işsizliğe ve açlığa mahkum edilmiştir' denildi.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM), Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde süreli sözleşmeli olarak çok sayıda çalışanın işine son verilmesi ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Batuhan Mumcu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı ve tepki çeken sözlerine ilişkin, "AKP müdürünün, işten atılan emekçilere attığı bu iftira, piyasacılığın, arsızlığın dilidir ve şaşırtıcı değildir" denildi.

"Sanat emekçilerini dayanışma ve örgütlenmeye çağırıyoruz" başlıklı açıklama şöyle:

"Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde süreli sözleşmeli olarak çalışan çok sayıda emekçinin, sözleşmesi yenilenmeyerek 31 Aralık 2019 itibariyle gerekçe gösterilmeden işine son verildi. Bu gelişme üzerinde tartışmalar sürerken Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Batuhan Mumcu, sosyal medya hesabından emekçilerin sözleşmelerinin yenilenmemesine ilişkin, 'Tiyatrolar, gençlerin en fazla gittiği yerler. Belki de uyuşturucu satmaktan hüküm giyinmiş insanların sözleşmeleri imzalanmamıştır. Belki çocuk tacizcileri, belki terör. Merak etmeyin imzalanmayan 3 kişiye herkes sahip çıkar da imzalanan 2000 kişiye kimse sahip çıkmaz' dedi.

AKP müdürünün, işten atılan emekçilere attığı bu iftira, piyasacılığın, arsızlığın dilidir ve şaşırtıcı değildir. Bugün binlerce sanat emekçisi, AKP'nin gerici ve piyasacı politikalarıyla güvencesiz çalışma koşullarına, amansız bir sömürüye, işsizliğe ve açlığa mahkum edilmiştir. AKP'nin sanata, bilime, emeğe ve insana düşman tüm bu politikalarına verilecek en etkili yanıt ise örgütlenmek ve kol kola mücadele etmektir.

Tüm sanat emekçisi dostlarımızı, sanat alanı öğrencilerini, yaratabilmek, üretebilmek ve yaşamı zenginleştirmek için emek verebileceği halde işsizliğe mahkûm edilen, yoklukla yüz yüze bırakılan sanatçıları, örgütlenmeye, kol kola girmeye ve umudu örgütlemeye çağırıyoruz."