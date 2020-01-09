Devlet Tiyatroları’ndaki ‘kıyım’ Meclis'e taşındı

Devlet Tiyatroları’nda sarı zarfla işten çıkarılan 300 sözleşmeli emekçinin görevine son verilmesi, TBMM gündemine getirildi.

Devlet Tiyatroları’nda 300 sözleşmeli emekçinin görevine son verilmesi, TBMM gündemine getirildi.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, “Tiyatroda kıyım var. Keyfi uygulamalarla cumhuriyetle yaşıt kurumlar felce uğratılıyor. Misafir sanatçı ve süreli sözleşmeli çalışan personel keyfi şekilde işten çıkarıldı. Ülkede sanat kurumları kapatılıyorsa, sanatçılar işsiz kalıyorsa, tiyatro oyunları yasaklanıyorsa, sansür yaygınlaşıyorsa o ülkede çağdaşlık, demokrasi ve kalkınmadan söz edilemez.” dedi.

Karabat, TBMM Başkanlığı'na verdiği ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından cevaplandırılmasını istediği önergede de “Sanatçının işinden olması aynı zamanda icra edilecek eserlerin de sergilenmesinde eksiklik yaratmayacak mıdır? Bu açıkça sanata müdahale değil midir? Eksik sanatçı kadrosuyla oynanan kaç oyun vardır? Sanatçısı işsiz kalan ya da sürekli işsizlik tehdidi altında çalışılan bir ülkede demokrasi ve özgürlüklerden söz edilebilir mi?” sorularını yöneltti.