Saray'ın yine paraya ihtiyacı var: Satış Vakıfbank ile mi başlayacak?

soL yazarı Kadir Sev, AKP'nin Orta Vadeli Program'da vites arttırması ve 38 milyar liralık gelir beklentisi planına dikkat çekerek, bu adımın yeni bir özelleştirme hamlesinin işareti olabileceğini belirtmişti. Sev'in yazısının bir hafta sonrasında Vakıfbank'ın Hazine'ye devri, 'bankanın satışı mı düşünülüyor?' sorusunu akıllara getirdi.

Vakıfbank hisselerinin Hazine’ye devrinin bankanın satış hazırlığı olabileceği, Katarlıların banka hisselerini alabileceği ileri sürülürken, soL yazarı Kadir Sev, geçtiğimiz hafta AKP'nin yeni satış hazırlıklarına dikkat çekmiş ve Orta Vadeli Program'daki vites artışına işaret etmişi.

"2019/2021 OVP’de program hedeflerindeki 38 milyar lira sapmanın sırrı neydi?" diye soran Sev, yazısında şu ifadelere yer vermişti:

Geçtiğimiz yıl açıklanan 2019-2021 Programında 2020 ile 2021 yılları hedeflerinde garip bir durum dikkat çekiyordu. 2018/2020 OVP’de 2020 yılı program hedefi 8,9 milyar lira öngörülmüşken, birdenbire vites büyütülmüş: 2020 yılında 22 milyar, 2021 yılında 16 milyar lira hedefi konulmuştu. İki yılda toplam 38 milyar lira gelir elde etmek için acaba neyi satmayı düşünüyorlardı?

Bunu öğrenemedik; 2020/2022 yılı OVP’de program hedeflerini 10’ar milyar liraya düşürdüler. Belki kamu dengesi nakit açığının gerçek tutarını gizlemek için yüksek göstermişlerdi, belki satmayı düşündükleri bir şeyleri sonraki yıllara bıraktılar. Belki de varlık fonuna devretmeye karar verdiler, söylemiyorlar.