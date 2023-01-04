AKP seçimlere hazırlanıyor

Genel seçimlere 6 ay; yerel seçimlere 15 ay kaldı. AKP, iktidar olmanın sağladığı bütün olanakları kullanarak seçimlere hazırlanıyor. Kamu kaynaklarını, varlıklarını alabildiğince yağmalıyor. Böylelikle hem seçimlerin finansmanına nakit buluyor hem iktidarı yitirme tehlikesine karşı, kendilerine destek vermiş olanlara kamu kaynakları üzerinde yıllarca egemenlik kurabilecekleri hukuksal ortam hazırlıyor.

Bütçeden, kural tanımaksızın yapılan ihalelerle, uluslararası tekellerden yerel sermaye kesimlerine değin milyarlar aktarılıyor. Yatırımların teşvik edilmesi adına ayrıcalıklar tanınıyor. Bunlardan 5 -10 yıl gibi sürelerle vergi alınmıyor, sigorta primlerini, kredi faizlerini, enerji harcamalarını devlet ödüyor. Yatırım yapsınlar diye bedava kamu taşınmazı veriliyor.

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde 1 trilyon liraya yakın vergi harcaması öngörüldü. Vergi harcaması, alınmasından vazgeçilen vergi anlamına geliyor. 2023 yılı bütçesinde yaklaşık 4,5 trilyon gider; 3,8 trilyon lira gelir öngörüldü. 700 milyar liraya yakın açık var. Açık, borçla kapatılacak, karşılığında 490 milyar lira faiz ödenecek.

Kamu hizmeti gördürebilmek için vergi ödetmeye kıyamadıklarından borç alıyorlar.

Bu işleri yapanlar, devleti anonim şirket gibi yöneteceğiz diyorlardı. O özlemleri bile doğru değilmiş. Anonim Şirketi birileri böyle yönetmeye kalksa hissedarlar canlarına okur.

Kamu varlıkları/taşınmazları olağanüstü hızla satılıyor. Ya da mülkiyet devri etkisini aratmayan 25-49 yıl sürelerle yap-işlet gibi adlar altında rant avcılarının iştahına sunuyorlar. Bu hızla giderse seçimlere kadar kamu malı kalmayacak.

Resmi Gazetede dün (3.1.2023) yayımlanan ihale ilanlarıyla;

Konya İli Karatay Belediye Başkanlığı, Hacıyusufmescit Mahallesinde 338.000 m² büyüklüğündeki arsa nitelikli taşınmazını 750 milyon lira tahmini bedel üzerinden satışa çıkardı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içindeki 15 bin m² yüzölçümlü “macera parkı alanını” yap-işlet yöntemiyle 15 yıl süresince kiraya çıkardı. 15 yılda toplam 31,5 milyon lira gelir elde edilecek.

İstanbul Büyükçekmece Belediyesi, Fatih Mahallesinde 1.574 m² büyüklüğündeki park alanına 18,4 milyon lira harcamayla kapalı otopark yapacak yüklenici arıyor. Yüklenicisi 25 yıl boyunca işletmek karşılığında yıllık cirosunun yüzde 1’i ile ayda 5 bin lira kira (intifa hakkı bedeli olarak adlandırmışlar) ödeyecek.

İstanbul Büyükçekmece Belediyesi Fatih Mahallesindeki bir park yerini daha ihaleye çıkardı; işletmecisi yaklaşık 87,3 milyon lira harcamayla kapalı otopark yapacak; aylık 8.000 lira kira (intifa hakkı bedeli) ile yıllık cirosunun yüzde 1’i tutarında para ödeyecek ve karşılığında 25 yıl işletecek.

Amasya Belediye Başkanlığı 4 dükkan ile 27,4 dönüm büyüklüğündeki arazi nitelikli taşınmazını 48 milyon liraya satışa çıkardı.

İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iki ihalesi var. Tuzla-Manastır Mahallesinde 3,640 m² yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazının üzerine 6 blokta 18 bağımsız bölüm veya 6 adet villa yapıp 32 yıl işletecek yüklenici arıyor. İşletmecisinden ilk üç yıl için ayda 4 bin; dördüncü yıldan sonra 25 bin lira kira bedelleri isteniyor.

İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğünün ikinci ihalesinde, Başakşehir İkitelli’de “Silahtar Abdullah Ağa Bin Abdülkerim Vakfı" adına kayıtlı 3.200 m² yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazının 21 bağımsız bölüm halinde kat karşılığı verilmesi öngörülüyor.

Giresun Belediye Başkanlığı üç dükkanını ayda 5’er bin lira karşılığında 7 yıl süreli kiralama ilanı yayımladı.

Resmi Gazetede hemen her gün satış, kira, kat karşılığı ihale duyuruları yayımlanıyor. Önceki gün (2.1.2023) Ankara Sincan Belediye Başkanlığı 5 bin m² yüzölçümlü taşınmazını 32,2 milyon lira tahmini bedel üzerinden satışa çıkardı.

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı adına kayıtlı Üsküdar İlçesindeki arsa vasıflı taşınmazının üzerine konut yapacak ve 23 yıl işletecek istekli arıyor. İşletmecisinden, ilk üç yılında her yıl için 4 milyon lira kira isteniyor.

Yukarıda yazılanlar yalnızca son iki günde olanların özeti. Sermaye sınıfı her geçen gün ülkemiz kaynakları ve zenginlikleri üzerindeki egemenliğini daha da artırıyor-pekiştiriyor. Kendi ülkemizde kiracı durumuna düşürüldük; tekellerin esareti altında yaşatılıyoruz.

Ne yazık ki bu acı gerçekler dile getirilmiyor. Kimsenin umurunda değil; çoğu kişinin haberi bile yok. Oysa bu ülkede kendilerine “muhalefet” payesi veren, gün geçtikçe oylarının yükseldiğine tanık olduğumuz bir bileşim var. Ama ittifak oluşturamıyorlar. Oluşturamamaları sermayenin de işine geliyor. Yurtseverlik; kamuculuk; bağımsızlık; laiklik ilkelerinin peşinde koşan bir muhalefet, en çok onları korkutur. Gelecekteki olası iktidarın, düzenin gerektirdikleriyle yetinmesini tercih ederler.

Bizim önceliğimiz seçimleri beklemek olamaz. Zenginliklerimize bugünden sahip çıkacak güç üretmek zorundayız.