TKP'den insanlık ayıbına karşı dayanışma çağrısı

'Göçmen düşmanlığı insanlık suçudur ' başlıklı bir açıklama yayımlayan Türkiye Komünist Partisi, sınırda toplanan ve insanlık dışı koşullarda günlerdir bekleyen sığınmacılara yardım için bir dayanışma çağrısı yaptı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) dün bir açıklama yaparak göçmen düşmanlığının insanlık suçu olduğunu, Yunanistan sınırında yaşanan drama elindeki olanaklar ölçüsünde müdahale edeceğini duyurdu.

Edirne'nin sınır köylerinde günlerdir bekleyen göçmenler, soğuk, açlık, hastalık gibi pek çok sorunla baş etmeye çalışıyor.

Açıklamasında "Göçmen sorununun kalıcı ve esaslı çözümü açıktır: Suriye’deki insanlık krizi sonlandırılmalı, bu ülkenin kendi zenginlikleri ve insani birikimi üzerinde doğrulmasının önündeki engeller kaldırılmalıdır" diyen TKP, ülkemize sığınmış olan Suriyeli milyonlarca emekçiyle dayanışmasını da ilan etti.

TKP, Yunanistan sınırında yaşanan insanlık dramına elindeki olanaklar ölçüsünde müdahale edeceğini belirtirken, vatandaşları da bu yardım ve dayanışmanın örgütlenmesinde destek olmaya çağırdı.

Yapılan çağrıda, hafta sonu göçmenlere ulaştırılmak üzere bugün, yarın ve Cuma günü 19.00-21.00 saatleri arasında TKP binaları ve semt evlerinde yardım malzemelerinin toplanacağı söylendi.

Bu insalık ayıbıyla dayanışma için acil gerekli ihtiyaç malzemelerinin başında, battaniye, bebek bezi ve hijyenik ped geliyor.