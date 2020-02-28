Bir grup siyasetçi, sanatçı, aydın, gazeteci ve yazar, bugün yayımladıkları bir deklarasyonla Suriye'deki askerlerimizin derhal geri çekilmesini istedi. Yayımlanan çağrının imzaya açıldığı, çağrıya katılacak yeni imzalarla birlikte önümüzdeki günlerde yeniden yayımlanacağı bildirildi.
'Suriye'den elinizi çekin, askerler evlerine dönsün' başlığını taşıyan çağrı metni ve metnin ilk imzacıları şöyle:
Suriye'den elinizi çekin
Askerler evlerine dönsün
Biz aşağıda imzası olanlar, ülkemizin bir çıkmazın içine sürüklendiğini, evlatlarımızın başka bir ülkenin topraklarında savaştırılırken can verdiğini, dünya kamuoyu ve halkları nezdinde küçük düşürüldüğümüzü, ülkemizin emperyalizmin maşası, dinci terörün hamisi olarak konumlandırıldığını görüyor ve tüm bu olumsuz gelişmeleri durdurmak için harekete geçmek gerektiğini düşünüyoruz.
Gerçekler ortada, durum açıktır.
Suriye topraklarındaki askeri varlığımız derhal son bulmalı, askerlerimizin salimen evlerine dönmesi sağlanmalıdır.
Ali Balkız, Yazar
Barış Pehlivan, Gazeteci - Yazar
Barış Terkoğlu, Gazeteci - Yazar
Ceyda Karan, Gazeteci
Fatih Yaşlı, Gazeteci - Yazar
Enver Aysever, Gazeteci - Yazar
Korkut Boratav, E. Öğretim Üyesi
Kemal Okuyan, TKP Genel Sekreteri
Musa Ağacık, Gazeteci
Mustafa Hoş, Gazeteci - Yazar
Mustafa Kemal Erdemol, Gazeteci - Yazar
Mustafa Türkeş, Öğretim Üyesi
Nejat Yavaşoğulları, Müzisyen
Neval Oğan Balkız, Hukukçu - Akademisyen
Oğuz Oyan, E. Öğretim Üyesi
Rıfat Okçabol, E. Öğretim Üyesi
Sait Munzur, Çizer
Serdar Şahinkaya, İktisat tarihçisi
Yusuf Ziya Bahadınlı, Eski TİP Milletvekili