Bir grup siyasetçi, sanatçı, aydın, gazeteci ve yazar İdlib'de yaşanan saldırı sonrasında bir açıklama yayımlayarak bu çağrıda bulundu: Suriye'den elinizi çekin, askerler evlerine dönsün.

Bir grup siyasetçi, sanatçı, aydın, gazeteci ve yazar, bugün yayımladıkları bir deklarasyonla Suriye'deki askerlerimizin derhal geri çekilmesini istedi. Yayımlanan çağrının imzaya açıldığı, çağrıya katılacak yeni imzalarla birlikte önümüzdeki günlerde yeniden yayımlanacağı bildirildi.

'Suriye'den elinizi çekin, askerler evlerine dönsün' başlığını taşıyan çağrı metni ve metnin ilk imzacıları şöyle:

Suriye'den elinizi çekin

Askerler evlerine dönsün



Biz aşağıda imzası olanlar, ülkemizin bir çıkmazın içine sürüklendiğini, evlatlarımızın başka bir ülkenin topraklarında savaştırılırken can verdiğini, dünya kamuoyu ve halkları nezdinde küçük düşürüldüğümüzü, ülkemizin emperyalizmin maşası, dinci terörün hamisi olarak konumlandırıldığını görüyor ve tüm bu olumsuz gelişmeleri durdurmak için harekete geçmek gerektiğini düşünüyoruz.

Gerçekler ortada, durum açıktır.



Suriye topraklarındaki askeri varlığımız derhal son bulmalı, askerlerimizin salimen evlerine dönmesi sağlanmalıdır.

Ali Balkız, Yazar

Barış Pehlivan, Gazeteci - Yazar

Barış Terkoğlu, Gazeteci - Yazar

Ceyda Karan, Gazeteci

Fatih Yaşlı, Gazeteci - Yazar

Enver Aysever, Gazeteci - Yazar

Korkut Boratav, E. Öğretim Üyesi

Kemal Okuyan, TKP Genel Sekreteri

Musa Ağacık, Gazeteci

Mustafa Hoş, Gazeteci - Yazar

Mustafa Kemal Erdemol, Gazeteci - Yazar

Mustafa Türkeş, Öğretim Üyesi

Nejat Yavaşoğulları, Müzisyen

Neval Oğan Balkız, Hukukçu - Akademisyen

Oğuz Oyan, E. Öğretim Üyesi

Rıfat Okçabol, E. Öğretim Üyesi

Sait Munzur, Çizer

Serdar Şahinkaya, İktisat tarihçisi

Yusuf Ziya Bahadınlı, Eski TİP Milletvekili