Skandal göz göre göre geldi: Sağlık Bakanlığı geçen yıl uyarılmış

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan iğne sonucu gözünü kaybeden hasta sayısı 36'ya çıkarken İYİP Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal konuyla ilgili TBMM'de açıklamalarda bulundu. Çokal, 'geçen sene 13 Şubat'ta Sağlık Bakanlığı'nı uygulamanın riskleri konusunda uyardık' dedi.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniği'nde bir süredir tedavi gören yaklaşık 36 hasta, kendilerine yapılan iğne sonrası görme yeteneğini kaybetti. İYİP Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal konuyla ilgili TBMM'de açıklamalarda bulundu.

İYİP Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal, Sağlık Bakanlığı'nın inadı ve yapılan uyarılara kulak tıkaması nedeniyle bu skandalın yaşandığını ifade etti.

Dr. Çokal “Biz bir yıldır bu ilaçlar ilk tedavi olarak kullanılmaz, bir flakon 20 ayrı hastaya kullanılamaz dedik. Bakanlık dinlemedi. Skandal göz göre göre geldi” dedi.

Görme kayıplarına neden olan ilaçların bevacizumab etken maddeli ilaçlar olduğunu kaydeden Çokal, “ Sağlık Bakanlığı 2019 yılının Ocak ayında yayınladığı Sağlık Uygulama Tebliği ile sarı nokta hastalıklarında bevacizumab etken maddeli ilaçların, ilk tedavi olarak kullanılmasını istedi. Tebliğin yayınlanmasının hemen ardından biz, 13 Şubat’ta Meclis kürsüsünden, Bevacizumab etken maddesinin kolon kanserinde kullanıldığını ifade ederek, Sağlık Bakanlığını uygulamanın riskler konusunda uyardık. Daha önceki konuşmamda da belirttiğim gibi, göz içi enjeksiyon tedavisinde kullandığımız başlıca 3 ilaç grubu bulunmaktadır. Bu ilacın etken maddesi bevacizumab ruhsatlı bir ürün değildir. İlacın “orijinal” prospektüsünde "Intravitreal kullanım için uygun değildir." ibaresi bulunduğunu, yani "off-label" bir ilaç olduğunu, kullanıma uygun olan bir ilaç olmadığını ifade ettik. Daha çok kolon kanseri tedavisinde kullanılan bu ilacın prospektüsünde göz için kullanıldığında kalıcı körlük de dâhil ciddi yan etkiler oluşturabileceği belirtildiği, ilacın yüksek göz içi enfeksiyon riski ve bir flakondan birden fazla hastaya uygulanacak şekilde bölünüp uygulama yapıldığı takdirde yine enfeksiyon riskini arttırdığı bilindiği halde Sağlık Bakanlığı hepsini görmezden gelmiştir. Üstüne üstlük bu ilaçla tedaviye başlanma gibi bir zorunluluk söz konusu olmadığı gibi, yine riskler barındırdığı ve uyardığımız halde Sağlık Bakanlığı tedaviye bu ilaçla başlanması şartı eklemiştir. Ranibizumab ve aflibercept, ülkemizde bulunan, intravitreal kullanılabilen ruhsatlı anti-VEGF ürünlerdendir" açıklamasında bulundu.

'BAKANLIK UCUZ OLAN KANSER İLACINI KULLANDIRIYOR'

soL'un bilgi aldığı göz doktorları ise "Endoftalmi (göz içi enfeksiyon) çok sıkıntılı bir durum, en iyi merkezlerde bile ciddi görme kaybıyla sonuçlanabiliyor. Söz konusu ilaç göz için spesifik üretilmiş bir ilaç değil" açıklamasında bulundu.

"Kalınbarsak kanserinde kullanılan bir ilacı bakanlığın göz hekimlerine dayattığını" söyleyen doktorlar, kullanılması gereken ilacın kamu fiyatının 1379 TL, önerilen ilacın ise 789 TL olması nedeniyle Bakanlık tarafından ucuz ve göze uygun olmayan ilacın dayatıldığını belirtti. Dayatılan ilacın açıldığı zaman gözünü kaybeden 36 kişide kullanıldığını, diğer ilacın kişiye özel olduğunu da belirten doktorlar, enfeksiyonun bu birden çok kullanım nedeniyle geliştiğini de dile getirdi.