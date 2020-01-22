Kör eden ilaçla ilgili bakanlık ihmali şüphesi

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan iğne sonucu gözünü kaybeden hasta sayısı 36'ya çıkarken, Türk Oftalmoloji Derneği yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı'nı daha önce uyardığını, sonuç alınamaması üzerine Danıştay'a dava açtığını açıkladı. soL'un bilgi aldığı hekimler de, söz konusu ilacın kalınbarsak kanserinde kullanıldığını, göz kullanımı için uygun olmadığını, ilacın içeriğinde de bunun yazılı olduğunu dile getirdi.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniği'nde bir süredir tedavi gören yaklaşık 36 hasta, kendilerine yapılan iğne sonrası görme yeteneğini kaybetti. 36 hasta, Ankara'daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

GazeteKale'de yer alan habere göre, görme kaybı yaşamalarının ardından hastaneye gelerek yetkililere durumu bildiren hastalar, önce "durumun normal olduğu bildirilerek" eve gönderildi. İki gün sonrasında hastaneye tekrar çağrılarak bir iğne daha yapılan hastalar, tedaviden sonuç alınamayınca Ankara’nın çeşitli hastanelerine gönderilerek ameliyata alındı.

'DURUMUN GEÇİCİ OLDUĞU SÖYLENDİ'

Babası Hayati Çimen’in gören gözüne iğne vurulduğunu ve şu an iki gözünün de görmediğini söyleyen Ufuk Han Çimen, hastaneden kendilerine "durumun geçici olduğu"nun söylendiğini anlattı. Sonradan iğne hakkında çeşitli spekülasyonlar konuşulduğunu duyduklarını belirten Çimen şunları söyledi:

"Babam Hayati Çimen 17 Ocak 2019’da sürekli yaptırdığı göz iğnesini Kırıkkale Üniversitesi Hastanesinde tekrar yaptırıyor. Yaptırdıktan 4-5 saat sonra gözde görme kaybı olduğunu kaybediyor. Sonra tekrar hastaneye gidiyor. Hastanede bu durumun geçici olduğu söyleniyor ve sonrasında gönderiliyor. Gönderildikten sonra bu durum devam ediyor ve ilerleyen saatlerde tekrar geliyor. Geldiklerinde bu durumun sadece geldikleri için değil diğer hastalar için de olduğunu fark ediyorlar. Sonrasında eve döndüğünde tekrar hastaneden arıyorlar. Hastaneye çağrıldıkları andan itibaren hastanedeki yetkililer bununla ilgili açıklama yapıyorlar. Açıklamada da ‘Evet, bu yaşandı. Önümüze bakalım’ gibi açıklamalar yapıldı. 30’a yakın hastaya iğne vuruluyor. Bunlardan yaklaşık 20’si görme kabiliyetini kaybediyor. Hastaneye geldiğinde cumartesi akşamı iğne yapıldı tekrar gözlerine ve sabaha kadar biz orada bekletildik. Özellikle sormamıza rağmen hani burada bir şey yapılamıyorsa Ankara’ya gidelim ya da başka bir yere gidelim. 'Bizi yönlendirin' dememize rağmen bizi saat ertesi gün sabah 10.30’a kadar hastanede tuttular, sonrasında da gönderdiler."

GazeteKale'nin paylaştığı görüntülerde, hastaneden çalışan bir yetkili olduğu iddia edilen kişi de, yapılan ilacın ardından hastaların gözlerini kurtarmaya çalıştıklarını ancak "garanti veremeyeceklerini" söyledi.

HASTANE: YANLIŞ İLAÇ VERME SÖZ KONUSU DEĞİLDİR Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan yapılan açıklamada ise "yanlış iğne" iddiaları reddedildi. Söz konusu açıklama şöyle: "Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilaç uygulamaları ile ilgili tebliğine 'Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)' adı verilir. Bütün ilaç uygulamalarının geri ödemeleri için bu tebliğde yayınlanan ilkeler esas alınır. Kamu, özel tüm sağlık kuruluşları bu sistem üzerinden hareket eder. Basında 'ucuz ilaç' ibaresi ile yer alan ilaç ismi Bevacizumab olup bu ilaç gözün sarı nokta hastalıkları ile şeker hastalığına bağlı göz hasarında kullanılan bir ilaçtır. Bu ilaç yukarıda sayılan hastalıklara bağlı olarak değişik derecelerde görme kaybı yaşanan hastalara gözün çeşitli tabakalarındaki hasarı tamamen veya kısmen azaltmak adına uygulanır. Sağlık Uygulama Tebliği; göz hastalıklarında ilaç kullanım ilkelerini net bir şekilde belirtmiştir. SUT’nin 28.01. 2019 tarihli son güncel tebliğinde probleme neden olduğu düşünülen ilaç ilk tedavi seçeneği olarak yer almaktadır. Ayrıca bu ilaç hastane eczanelerinde bulunması gereken bir ilaç olarak tanımlanmış ve Kamu hastanelerinde bulundurulmaktadır. Ayrıca bu tebliğe göre ilaç yeni kullanımda olan bir ilaç değildir. Bu olaya neden olduğu düşünülen Bevacizumab etken maddeli ilaç ile ilgili Kırıkkale Üniversitesi Hastanemizde inceleme başlatılmış olup ilk planda bütün hastalar kör oldu haberi yanlıştır. Çünkü biyolojik olarak aktif olan bu ilaç aynı hastaların bir kısmına daha önce uygulanmıştır. Fakat bu tarz ilaçlarda ilaç reaksiyonu oluşabilir. Sterilizasyon şartlarına dikkat edildiği bilinmekte olup o gün kullanılan setlerin sterilizasyon kodları da doğrulanmıştır. Çünkü ameliyathaneye gönderilen setler otomatik cihazlar onay vermeden kullanıma gönderilmemektedir. İşlemler ameliyathane ortamında ve steril şartlarda gerçekleşmiştir. İşlemden sonra daha 24 saat dolmadan enfeksiyon oluşması olasılığı düşükte olsa araştırılmaktadır. Hastaların hepsinin kör olması söz konusu olamayacağı gibi işlem yapılan 9 hastanın durumu iyidir. Diğerlerine de ulaşılmış ve gerekli tedavileri başlatılmıştır. Her olasılık üniversite hastanemizce göz önünde bulundurularak araştırılmakta olup net sonuçlar elde edilene kadar şu an için ilaç uygulaması yapılmamaktadır. Ancak çeşitli hasta iddialarında olduğu gibi yanlış ilaç verme zaten söz konusu değildir. Endikasyonu Sosyal Güvenlik Kurumu, SUT tarafından net olarak tanımlanan ve belirtilen ilaç endikasyonları ışığında ilaç göz hastalıkları hekimlerince uygulanmıştır. Bu nedenle ilacın gözdeki yukarıda belirtilen hasar nedeni görmesi bozulmuş, azalmış hastalarda uygulanması ile ilgili tıbbi hata bulunmamaktadır, yine de teknik detaylarda her olasılık göz önüne alınarak araştırılmaktadır."

BAKANLIK İLAÇ HAKKINDA DAHA ÖNCE UYARILMIŞ, DANIŞTAY'A DAVA AÇILMIŞ

Türk Oftalmoloji Derneği Merkez Yönetim Kurulu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, kullanılan ilaç nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın daha önce uyarıldığı ortaya çıktı. Dernek açıklamasında, "TOD gerek Sağlık Bakanlığı'nı gerek de SGK'yı hem yazılı hem de yüzyüze görüşmelerle uyarmış, sonuç alınamaması üzerine Danıştay'a dava açmıştır. Ne yazık ki yürütmeyi durdurma talebimiz olumsuz sonuçlanmıştır" denildi.

'BAKANLIK UCUZ OLAN KANSER İLACINI KULLANDIRIYOR'

soL'un bilgi aldığı göz doktorları ise "Endoftalmi göz içi enfeksiyon çok sıkıntılı bir durum, en iyi merkezlerde bile ciddi görme kaybıyla sonuçlanıyor. Söz konusu ilaç göz için spesifik üretilmiş bir ilaç değil. Hatta prospektüsunda 'göz içi enfeksiyona uygun değildir' bile yazıyor" diye konuştu. "Kalınbarsak kanserinde kullanılan bir ilacı bakanlığın göz hekimlerine dayattığını" söyleyen doktorlar, kullanılması gereken ilacın 1500 lira, önerilen ilacın ise 600 lira olması nedeniyle Bakanlık tarafından ucuz ve göze uygun olmayan ilacın dayatıldığını belirtti.

CHP'Lİ MİLLETVEKİLİNDEN ARAŞTIRMA ÖNERGESİ

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vurulan iğne sonrasında görme kaybı yaşadığı iddia edilen hasta sayısının 36'ya yükseldiğini söyledi. "Sağlık Bakanlığınca sorunun ilaca bağlı bir problemden mi yoksa personelden kaynaklı bir hata mı olduğu hakkında bir an önce araştırma yapması ve daha fazla hastanın zarar görmesine engel olunması gerekmektedir" diyen Önal, Meclis'e bir araştırma önergesi sunduğunu da belirtti.