Doğa Koleji emekçileri yeni patronu değil maaşların ne zaman ödeneceğini merak ediyor

Öğretmen ve personel maaşlarının hâlâ ödenmediği ve kurumun satılacağı söylenerek oyalamanın sürdüğü Doğa Koleji'nde devirle ilgili yarın bilgilendirme yapılacağı açıklandı. Patronların Ensesindeyiz Ağı Doğa Koleji Öğretmen Komitesi 'Bizler Doğa Koleji öğretmenleri olarak kurumu kime sattığınızın bilgisini değil, maaşlarımızın ne zaman ödeneceği bilgisini talep ediyoruz' açıklaması yaptı.

Bir süredir öğretmen ve personel maaşlarının ödenmediği ve sürekli olarak velilerin ve çalışanların kurumun satılacağı yönündeki söylemlerle oyalandığı Doğa Koleji'nden yeni bir açıklama yapıldı.

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu okulun devri ile ilgili yürütülen görüşmelerde bugün itibarıyla son aşamaya gelindiğini, konuyla ilgili detaylı bilgilendirmenin yarın yapılacağını açıkladı.

Bu açıklamanın ardından Patronların Ensesindeyiz (PE) Ağı Doğa Koleji Öğretmen Komitesi de bir açıklama yaparak yaşanan sorunun eğitimin piyasalaştırılmasının, özel eğitimin teşvikinin bir sonucu olduğunu hatırlattı. Komitenin açıklamasında, "Bizler Doğa Koleji öğretmenleri olarak kurumu kime sattığınızın bilgisini değil, maaşlarımızın ne zaman ödeneceği bilgisini talep ediyoruz" denildi.

Komitenin açıklamasının tamamı şöyle:

"Doğa'nın hangi yeni patrona satıldığı değil, 'haklarınız ödendi' açıklamasını bekliyoruz.

Doğa kolejinin satışıyla ilgili belirsizlik sürüyor. Bu sabah yapılan açıklama da bu belirsizliği devam ettirmekte.

Bizler Doğa Koleji öğretmenleri olarak kurumu kime sattığınızın bilgisini değil, maaşlarımızın ne zaman ödeneceği bilgisini talep ediyoruz. Doğa Kolejinin kurumsal olarak yapacağı açıklama 'öğretmenlerimizin alacakları ödendi' açıklaması olmalıdır. Yapılan açıklamalarda veya kurulan diyaloglarda öğretmenlerin yaşadığı sorunların nasıl çözüleceğine dair hiçbir şey söylenmemektedir.

Doğa Koleji’nin yaşadığı bu sorun eğitimin piyasalaştırılmasının, özel eğitimin teşvikinin bir sonucudur. Çöken sadece Doğa Koleji değil, özel okul mantığıdır. Sadece bizler, Doğa Koleji öğretmenleri bu tür sorunları yaşamıyoruz, farkındayız. Daha geçtiğimiz haftalarda Özgür Boza Okulu dönem ortasında kapandı, öğretmenler işsiz, öğrenciler okulsuz kaldı. Daha ismini sayamadığımız pek çok kurumda öğretmenler maaşlarını alamama vb. sorunlar yaşıyor. Patronumuzun kim olduğundan bağımsız olarak bu sorunları yaygın şekilde yaşıyoruz. Sorun patronumuzun olması, eğitimin kamusal bir hizmet olmaktan çıkarılmasıdır.

Bizler, PE Doğa Koleji Öğretmen Komitesi olarak bu süreçte bir araya gelmenin, birlikte hareket etmenin önemini fark ettik. Yalnız kalmadık, birbirimizden güç aldık, yasal zeminde haklarımızı birlikte aradık. Bugün Doğa Koleji, yarın ise A Koleji, fark etmez… Benzer sorunları yaşamaya devam edeceğiz. Örgütlü davranmazsak okul satılsa bile haklarımız gasp edilmeye devam edecek. Tüm öğretmen arkadaşlarımızı birlikte tutum almaya, bizimle iletişime geçmeye çağırıyoruz."

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]