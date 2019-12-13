Antalya Doğa Koleji velileri Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylemde

Bir süredir öğretmen ve personel maaşlarının ödenmediği ve sürekli olarak velilerin ve çalışanların kurumun satılacağı yönündeki söylemlerle oyalandığı Doğa Koleji’nde patronlara ve bu duruma seyirci kalan Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yönelik tepkiler sürüyor.
Antalya Doğa Koleji velileri İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.
Açıklama öncesinde polisin velileri engellemeye yönelik tavrı tepki topladı. Çocuklarının eğitim haklarını korumaya çalıştıklarını ifade eden veliler polisin bu tavrına anlam veremediklerini ifade etti.
Basın açıklamasının ardından Milli Eğitim Müdürlüğü’ne dilekçelerle başvuran veliler Milli Eğitim Müdürü ile görüşmek için başvuruda bulundular.
Velilerin yaptıkları açıklama şu şekilde:
Bizler, velisi bulunduğumuz çocuklarımız,onları geleceğe hazırlayacak sevgili öğretmenlerimiz ve mağdur olan tüm velilerimiz için toplandık. Amacımız sadece Doğa Koleji öğretmenlerine ses olmak değil, aynı zamanda bu duruman kaynaklı kaygıları ve korkuları olan çocuklarımızın çığlığını ilgili kurumlara duyurmaktır. Çocuklarımızın eğitim hakkı bir oldu bittiye getirilerek elimizden alınmak istenmektedir. Günümüzde bizler, çocuklarımıza alabilmemiz gereken ücretsiz, eşit, ulaşılabilir ve kaliteli gereken eğitim hizmetini parayla alma yoluna zorlanarak bu sömürü düzenini beslemek zorunda bırakılırken, öğretmenlerimiz de ekmek parasını kazanabilmek için, güvencesiz bir şekilde çalışmak zorunda bırakılmıştır.
Nitelikli öğretmen, nitelikli eğitim benimsenmesi gereken olmazsa olmazlardır. Yönetimde kim olursa olsun eğitim yapboz tahtası değildir, öğretmen ve çocuklarımız da bu oyunun parçası olamaz. İlgililere sesleniyoruz özel okulların finansal durumu bizi bağlamaz diyerek sorumluluktan kaçamazsınız. Öğretmenlerimizin maaşları aylardır yatırılmıyor ve eğitimin sürüp sürmeyeceği muğlak. Bazı kampüslerimizde doğalgaz kesik, temizlik hizmetleri aksamış durumda.
Bu durumun sorumlusu üzerine titrediğimiz çocuklarımız değildir. Bu durumun sorumlusu kendi giderlerimizden artırarak çocuklarımızı Doğa okullarına gönderen biz veliler değiliz. Bu durumun sorumlusu, bütün fedakarlıkları ile aylardır ücret almadan çalışan ve tükenme noktasına gelmiş sevgili öğretmenlerimiz de değildir.
Bugün toplanmamızın nedeni olan bu durum karşısında taleplerimiz kısaca şunlardır;
Nakil değil, eğitime kendi okullarımızda devam etmeyi
Okulların doğalgaz, elektrik, su, yemek, internet temizlik hizmetlerinin aksamamasını
Öğretmenlerimizin ve tüm çalışanların ücretlerinin ödenmesini
Başka özel okullardada benzer durumların yaşanmaması için özel okullar yönetmeliğinin değiştirilerek teminat alınmasını
Özel okullarda öğrencisi olan yada olmayan tüm velilerimizin destek ve dayanışmalarını bekliyoruz.
İnsan hakları evrensel bildirgesi 26. Maddenin 3. Bendi “Anne-babalar, çocuklarına verilecek eğitimi seçmede öncelikli hak sahibidir” der. Milli eğitim bakanımız Sayın Ziya Selçuk’u ve tüm yetkilileri düşünmeye ve göreve davet ediyor, eğitimdeki drama “dur” diyoruz.