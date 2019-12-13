Antalya Doğa Koleji velileri Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylemde

Uzun süredir maaşların ödenmediği Doğa Koleji eylemlere konu olmaya devam ediyor. Antalya Doğa Koleji velileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yaptıkları eylemde öğretmenlerin maaşını vermeyen kuruma ve yaşananlara sessiz kalan Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tepki gösterdi.

Bir süredir öğretmen ve personel maaşlarının ödenmediği ve sürekli olarak velilerin ve çalışanların kurumun satılacağı yönündeki söylemlerle oyalandığı Doğa Koleji’nde patronlara ve bu duruma seyirci kalan Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yönelik tepkiler sürüyor.

Antalya Doğa Koleji velileri İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Açıklama öncesinde polisin velileri engellemeye yönelik tavrı tepki topladı. Çocuklarının eğitim haklarını korumaya çalıştıklarını ifade eden veliler polisin bu tavrına anlam veremediklerini ifade etti.

Basın açıklamasının ardından Milli Eğitim Müdürlüğü’ne dilekçelerle başvuran veliler Milli Eğitim Müdürü ile görüşmek için başvuruda bulundular.

Velilerin yaptıkları açıklama şu şekilde: