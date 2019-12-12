Doğa Koleji Eryaman Kampüsü velilerinden açıklama

Doğa Koleji Ankara Eryaman Kampüsü velileri bugün basın açıklaması yaptı. Kampüse gelen milletvekilleriyle birlikte okul yönetimiyle görüşmek isteyen veliler içeri alınmadı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren okulun önünde bir araya gelen Doğa Koleji Ankara Eryaman Kampüsü Velileri bir basın açıklaması yaparak seslerini duyurmak istedi.

Bir veli tarafından okunan basın açıklamasında; borcundan dolayı kampüslerinin elektriğinin kesik olduğu belirtilirken “Bir inşaat patronunun işleri yolunda gitmediği için öğretmenlerimiz okula gelecek yol parasını eş dosttan borç alacak duruma getirildi. Çocuklarımız dönemin ortasında okulsuz kalma tehdidiyle karşı karşıya bırakıldı. Pek çok kampüsün doğalgazının, elektriğinin kesildiğini biliyoruz” denildi.

Kampüse gelen milletvekilleriyle birlikte idare ile görüşmek isteyen veliler okul idaresi tarafından içeri alınmadı.

Veliler aylardır satış bahanesiyle oyalandıklarını artık çocuklarının bu pazarlığın konusu ve mağduru yapılmasını kabul etmeyeceklerini belirttiler.

Açıklamada Doğa Koleji’nde görev yapan öğretmen ve emekçilerle ilgili olarak ise şunlara yer verildi:

'ÖĞRETMENLERİMİZ HAKLI OLARAK DERSLERE GİRMEK İSTEMİYOR'

“Neredeyse bir yıldır düzensiz maaş alan ve son 4 ayda hiç maaş ödenmeyen öğretmenlerimizin, hiçbir şey yokmuş gibi derslere girmesini ve çocuklarımıza faydalı olmasını nasıl bekleyebiliriz? Evinin kirasını, faturalarını nasıl ödeyeceğini, kendi çocuğuna ne yedireceğini düşünen bir öğretmen, bir güvenlik görevlisi, bir yemek temizlik personeli nasıl bu okul için verimli olabilir? Her şeyden önce onlara reva görülen bu muamele, parasız aylarca çalıştırma insan haklarına aykırıdır… Artık öğretmenlerimiz haklı olarak derslere girmek istememekte ancak idareciler tarafından baskıya maruz bırakılmaktadır. Biz onların da sesi olacağız.”

Okulun durumuyla ilgili derhal güvenilir bir açıklama bekleyen veliler “Öğretmenlerimizin ve tüm emekçilerin maaşları derhal ödenmelidir. Çocuklarımız bu belirsiz ortamdan derhal çıkarılıp, bir an önce sağlıklı eğitim ortamına kavuşturulmalıdır” diyerek taleplerini sıraladı ve bu sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.