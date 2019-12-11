Batıkent Doğa Koleji'nde velilerden eylem

Ankara Batıkent Doğa Koleji velileri, öğretmenlerin mücadelesine destek olmak ve çocuklarının eğitim hakkını savunmak için bugün okul önünde bir araya geldi.

Doğa Koleji velileri çocuklarının eğitim hakkını savunmak, öğretmenlerin maaş alamama sorununun çözümüne destek olmak için bir araya gelmeye devam ediyor.

Bugün saat 10.00'da Ankara Batıkent Doğa Koleji önünde açıklama yapmak isteyen veliler, okul müdürünün engelleme çabası ve polis tacizi ile karşılaştılar.

Velilerin aktardığına göre, okul müdürü velilere ulaşıp açıklamanın iptal edildiği bilgisini yayarak açıklamaya engel olmaya çalıştı. Aynı zamanda okul yönetiminin öğretmenler üzerinde mobbingi artırdığını da söyleyen veliler, bu engelleme girişimlerine rağmen yine de sabah saatlerinde okulun önünde buluştular.

Polisin kendilerini fotoğraf ve video ile kaydederek taciz etmesine, yönetimin açıklamayı engelleme girişimlerine rağmen bir araya gelen veliler yaşanan sorunları Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’na aktardılar.

Veliler okula girmek istedikleri halde yönetim tarafından engellendiklerini, okulda şu an eğitim-öğretim faaliyetinin yürütülemediğini, çocuklarının eğitim haklarının ellerinden alındığını belirtiyorlar. Bir an önce öğretmenlerinin maaşlarının yatırılarak eğitim öğretim sürecinin normale dönmesini istediklerini de belirten veliler iletişim halinde olmaya devam edeceklerini söylediler ve Doğa Koleji öğretmenleri ile dayanışmalarını ifade ettiler.