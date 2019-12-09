Bakanlığın 125 milyon lira kira ödediği binanın sahibine FETÖ davası: Kaçak var, iskan yok...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yıllardır yüklü miktarda kira ödediği 33 katlı gökdelenin sahipleri hakkında, ‘FETÖ’ üyeliği iddiasıyla dava açıldı. Bakanlığın yıllardır kiracı olduğu binanın konut alanı olmasına rağmen ticari nitelikli bina olarak kullanıldığı, iskan izni olmadığı, binada kaçak bölümler olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, VİA Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın sahipleri Bayraktarlar hakkında dava açtı. Aile Bakanlığı’nın hizmet verdiği gökdelenin de sahibi olan Ali, Mehmet ve Coşkun Bayraktar kardeşlerin, ‘FETÖ’ ile irtibatlı oldukları öne sürülürken, iddianamede şüphelilerin Bank Asya hesaplarına para yatırıp, ‘FETÖ’cü’ vakıflara yardım yaptıkları belirtildi.

Bayraktarlar İnşaat firması hakkında hazırlanan ‘FETÖ’ iddianamesi, devletin yıllarca bu şirkete kira ödediğini de ortaya koydu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2012 yılında Fatma Şahin’in bakanlığı döneminde şirketin VİA Twins adıyla yaptığı 33 katlı 2 kuleden birine kiracı olarak yerleşmişti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) soru önergelerine de konu olan kira bedeli 2013 yılında aylık 680 bin, 2014 yılında aylık 785 bin ve son olarak 2015 yılında ise 850 bin liraya kadar yükseldi. Mehmet Bayraktar, aylık 850 bin liralık kirayı düşük bulmuş, devletin binayı boşaltması halinde daha yüksek fiyatla kiracı bulabileceğini belirtmişti.

Aile Bakanlığı, tam 7 yıldır Ankara Söğütözü’ndeki bu gökdelende hizmet veriyor.

AYLIK KİRA 1 MİLYONU GEÇİYOR

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un da kirayı yüksek bulup bakanlığı taşımak istediği, ancak uygun bina bulunamadığı belirtiliyor. Binanın bugünkü aylık kirası bir milyon lirayı geçiyor. TÜİK’in geçmiş yıl fiyatlarını güncellemede kullandığı sisteme göre halen aylık kiranın yaklaşık 1,4 milyon liraya ulaştığına işaret ediliyor. Bakanlığın yaklaşık 7 yıldır kiracı olduğu düşünüldüğünde, bugüne kadar ödenen kira miktarının güncel değer fiyatları ile 125 milyon lirayı aştığı tahmin ediliyor.

TEK SORUN BU DA DEĞİL...

Söz konusu binaya ilişkin soL'un edindiği bilgiye göre, Bakanlığın yıllardır kiracı olduğu binanın konut alanı olmasına rağmen ticari nitelikli bina olarak kullanıldığı, iskan izni olmadığı, binada kaçak bölümler olduğu ortaya çıktı.

Binanın kaçak bölümlerine ilişkin encümen kararları da olduğu öğrenilirken, binada daha sonra yapılan tadilatların da ruhsata işlenmediği ortaya çıktı.

Binanın kaçak bölümlerinin yıkılmasına ilişkin encümen kararı olduğu belirtilirken, söz konusu sürece ilişkin mahkeme aşamasının davam ettiği öğrenildi.