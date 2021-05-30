Sancak'ın petrol ilişkileri: İdlib'de sevkiyatını MT yapıyor...

Ülkücü mafya Sedat Peker 8. videosunda, Murat Sancak'a ait MT isimli şirketin Suriye'de cihatçı örgütlerle ticaret yaptığına ilişkin iddialara yer vermişti. Söz konusu iddialar, geçtiğimiz yıl "Suriyeli muhalif" basınında da yer almıştı.

Enab Baladi adlı haber kuruluşu Suriye'nin İdlib kentinde konuşlanan cihatçı gruplara bir Türk şirketin akaryakıt sevkiyatı yaptığını ileri sürmüştü.

Habere göre, İdlib ve Halep'teki cihatçı gruplar, Türkiye'den ithal ettikleri petrolü tek bir şirketten satın alıyor. Medya kuruluşuna konuşan Watad petrol şirketinin basın müdürü Safvan el Ahmed ve El Salam şirketinin sahibi Abdullah el Dak, Suriye bölgelerine akaryakıt nakliyatının Türk limanlarında başladığını ve Mersin limanından Suriye noktalarına getirildiğini söylüyor.

El Dak, Türkiye devletinin, fiyat belirleme sürecinde resmi bir rol oynamadığını belirtirken, İdlib'deki Watad şirketi, akaryakıt nakliyat sürecinin çeşitli aşamalardan geçtiğini ve Türk petrol tanklarının sınırda Watad petrol tanklarına akaryakıt transferi yaptığını söyledi.

Wataf ve Kaf şirketleri, Türk tedarikçisinin kim olduğuna ilişkin soruları yanıtlamazken, medya kuruluşuna konuşan bazı isimsiz kaynaklar, şirketin "MT" olduğunu iddia etti.